“Não é justo que o Acre faça um sacrifício sozinho”, diz Perpétua sobre possível mudança no horário de votação em 2022

O Tribunal Superior Eleitoral pode retomar nesta terça-feira,14, a discussão sobre a uniformização do horário de encerramento e início da votação das eleições. A proposta quer antecipar o início da votação em duas horas no Acre devido ao fuso horário.

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) está preocupada com a possível mudança no horário de votação nas eleições de 2022. Juntamente com a bancada federal do Acre, Perpétua propôs uma audiência com o presidente do TSE, o ministro Luís Roberto Barroso, para buscar uma alternativa.

“Compreendo que o TSE queira encerrar a votação no mesmo horário em todo o Brasil. Mas pra isso é preciso que todo o Brasil entre na mudança, não só do Acre. Antecipar duas horas o início da votação no Acre é judiação com um estado que no mês de outubro e novembro ainda é bastante escuro às 6h, especialmente para as comunidades rurais, que teriam que começar a se movimentar de madruga”, disse.

