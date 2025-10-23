Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco

Publicados

23 de outubro de 2025

Política

”Quem paga imposto merece respeito”: Kamai propõe desconto no IPTU para quem vive sem asfalto e luz nas ruas – Foto: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) apresentou, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal de Rio Branco, um projeto de lei que propõe desconto de 50% no IPTU para moradores que enfrentam falta ou deficiência grave de serviços públicos essenciais, como asfaltamento e iluminação pública.

A iniciativa busca corrigir uma injustiça histórica com contribuintes que cumprem seu dever, mas não recebem, em troca, o mínimo de infraestrutura urbana.

“Não é justo que o prefeito diga que sobra dinheiro, enquanto falta trabalho e serviço nas ruas. Quem vive em bairros cheios de buracos, sem iluminação e com dificuldades de acesso não pode continuar pagando o mesmo que quem tem tudo funcionando na porta de casa”, afirmou Kamai durante seu pronunciamento.

O projeto altera o Código Tributário de Rio Branco e cria um mecanismo simples e transparente: o cidadão poderá protocolar o pedido junto à prefeitura, apresentando fotos ou vídeos das condições do local. Caso o problema não seja resolvido em até 45 dias, o desconto de 50% no IPTU será concedido automaticamente.

Para o parlamentar, o objetivo é duplo: proteger o contribuinte e estimular a eficiência da gestão pública.

“O cidadão faz sua parte pagando o imposto. Agora é hora da prefeitura fazer a dela, garantindo ruas trafegáveis, iluminação e dignidade para o povo”, concluiu Kamai.

Política

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia

Publicados

1 dia atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução 

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, recebeu nesta terça-feira (22) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Jacarta, capital da Indonésia, onde será aberto nesta quarta o Fórum Empresarial Indonésia-Brasil. O evento é promovido pela ApexBrasil em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e reúne autoridades, empresários e investidores dos dois países.

Durante o encontro, Jorge Viana destacou que o objetivo da agenda é ampliar as relações comerciais entre o Brasil e o Sudeste Asiático, região responsável por cerca de 40% da economia mundial. Segundo ele, os dois dias de programação serão dedicados à abertura de novos mercados e à promoção dos produtos brasileiros em uma das regiões mais dinâmicas do planeta.

Mais de 300 empresários e investidores — brasileiros e indonésios — confirmaram presença no fórum, que deve gerar oportunidades em áreas como agroindústria, energia, tecnologia e sustentabilidade. Para Viana, a aproximação com o país asiático representa um passo estratégico na política de diversificação das exportações brasileiras.

Com quase 300 milhões de habitantes e a maior população muçulmana do mundo, a Indonésia vem se consolidando como um importante parceiro do Brasil. A realização do fórum também marca um gesto de reciprocidade à visita recente do presidente indonésio, Prabowo Subianto, ao Brasil, reforçando o diálogo diplomático e econômico entre as duas nações.

Foto: Ricardo Stuckert/PR

