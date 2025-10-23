“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco

”Quem paga imposto merece respeito”: Kamai propõe desconto no IPTU para quem vive sem asfalto e luz nas ruas – Foto: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) apresentou, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal de Rio Branco, um projeto de lei que propõe desconto de 50% no IPTU para moradores que enfrentam falta ou deficiência grave de serviços públicos essenciais, como asfaltamento e iluminação pública.

A iniciativa busca corrigir uma injustiça histórica com contribuintes que cumprem seu dever, mas não recebem, em troca, o mínimo de infraestrutura urbana.

“Não é justo que o prefeito diga que sobra dinheiro, enquanto falta trabalho e serviço nas ruas. Quem vive em bairros cheios de buracos, sem iluminação e com dificuldades de acesso não pode continuar pagando o mesmo que quem tem tudo funcionando na porta de casa”, afirmou Kamai durante seu pronunciamento.

O projeto altera o Código Tributário de Rio Branco e cria um mecanismo simples e transparente: o cidadão poderá protocolar o pedido junto à prefeitura, apresentando fotos ou vídeos das condições do local. Caso o problema não seja resolvido em até 45 dias, o desconto de 50% no IPTU será concedido automaticamente.

Para o parlamentar, o objetivo é duplo: proteger o contribuinte e estimular a eficiência da gestão pública.

“O cidadão faz sua parte pagando o imposto. Agora é hora da prefeitura fazer a dela, garantindo ruas trafegáveis, iluminação e dignidade para o povo”, concluiu Kamai.