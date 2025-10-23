Política
“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco
Política
”Quem paga imposto merece respeito”: Kamai propõe desconto no IPTU para quem vive sem asfalto e luz nas ruas – Foto: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) apresentou, nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal de Rio Branco, um projeto de lei que propõe desconto de 50% no IPTU para moradores que enfrentam falta ou deficiência grave de serviços públicos essenciais, como asfaltamento e iluminação pública.
A iniciativa busca corrigir uma injustiça histórica com contribuintes que cumprem seu dever, mas não recebem, em troca, o mínimo de infraestrutura urbana.
“Não é justo que o prefeito diga que sobra dinheiro, enquanto falta trabalho e serviço nas ruas. Quem vive em bairros cheios de buracos, sem iluminação e com dificuldades de acesso não pode continuar pagando o mesmo que quem tem tudo funcionando na porta de casa”, afirmou Kamai durante seu pronunciamento.
O projeto altera o Código Tributário de Rio Branco e cria um mecanismo simples e transparente: o cidadão poderá protocolar o pedido junto à prefeitura, apresentando fotos ou vídeos das condições do local. Caso o problema não seja resolvido em até 45 dias, o desconto de 50% no IPTU será concedido automaticamente.
Para o parlamentar, o objetivo é duplo: proteger o contribuinte e estimular a eficiência da gestão pública.
“O cidadão faz sua parte pagando o imposto. Agora é hora da prefeitura fazer a dela, garantindo ruas trafegáveis, iluminação e dignidade para o povo”, concluiu Kamai.
Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, recebeu nesta terça-feira (22) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Jacarta, capital da Indonésia, onde será aberto nesta quarta o Fórum Empresarial Indonésia-Brasil. O evento é promovido pela ApexBrasil em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e reúne autoridades, empresários e investidores dos dois países.
Durante o encontro, Jorge Viana destacou que o objetivo da agenda é ampliar as relações comerciais entre o Brasil e o Sudeste Asiático, região responsável por cerca de 40% da economia mundial. Segundo ele, os dois dias de programação serão dedicados à abertura de novos mercados e à promoção dos produtos brasileiros em uma das regiões mais dinâmicas do planeta.
Mais de 300 empresários e investidores — brasileiros e indonésios — confirmaram presença no fórum, que deve gerar oportunidades em áreas como agroindústria, energia, tecnologia e sustentabilidade. Para Viana, a aproximação com o país asiático representa um passo estratégico na política de diversificação das exportações brasileiras.
Com quase 300 milhões de habitantes e a maior população muçulmana do mundo, a Indonésia vem se consolidando como um importante parceiro do Brasil. A realização do fórum também marca um gesto de reciprocidade à visita recente do presidente indonésio, Prabowo Subianto, ao Brasil, reforçando o diálogo diplomático e econômico entre as duas nações.
Foto: Ricardo Stuckert/PR
“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco
Prefeito Zequinha Lima supervisiona avanço das obras de asfaltamento em Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Rodrigues Alves realiza atividade alusiva ao Outubro Rosa no Centro de Convivência do Idoso
Zequinha Lima vai Inaugurar do Mercado do Agricultor no Remanso nesta sexta-feira em Cruzeiro do Sul
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
POLÍTICA
“Não é justo pagar por um serviço que não existe”, diz André Kamai ao propor redução do IPTU em áreas sem infraestrutura em Rio Branco
”Quem paga imposto merece respeito”: Kamai propõe desconto no IPTU para quem vive sem asfalto e luz nas ruas –...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia
Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução O presidente...
Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação
Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura de Assis Brasil realiza competição indígena no Estádio José Dantas. O torneio reúne 6 equipes masculinas e 2 femininas
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, deu início nesta quinta-feira(23), no Estádio...
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Nicolau Júnior e Zé Luiz entregam novo sistema de abastecimento de água na comunidade Belo Monte, em Mâncio Lima
-
Política3 dias atrás
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
-
Tudo sobre Política2 dias atrás
Deputado Tanízio Sá articula Audiência Pública sobre regularização fundiária da Gleba Itaúba