Na UFAC, governador em exercício deputado Luiz Gonzaga, propõe parceria com a Índia para pesquisa e produção de medicamentos

Assessoria Aleac – Maior indústria farmacêutica do mundo, a Índia pode ser um grande parceiro na produção de fármacos a base de ervas medicinais. A proposta foi apresentada nesta terça-feira (25), pelo governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, durante encontro com a reitora da UFAC, Guida Aquino, na sede da instituição.

Gonzaga visitou o país asiático recentemente e conheceu um pouco do potencial farmacêutico da nação que tem o maior número de fábricas farmacêuticas do mundo.

A ideia é ofertar aos indianos um laboratório natural para a produção de medicamentos à base de plantas da floresta. A Universidade Federal do Acre possui um parque zoobotânico onde milhares de espécies são estudadas, e possui em seu quadro pesquisadores com estudos avançados sobre a eficácia de várias plantas para o tratamento de doenças tropicais.

“A Índia tem a mão de obra e nós temos a matéria prima. Temos aliás, o laboratório natural mais cobiçado do mundo, que é nossa floresta. A proposta é explorar esse potencial de forma sustentável tendo a tecnologia e a expertise do maior mercado farmacêutico do mundo a nosso favor”, observou Gonzaga.

A reitora gostou da ideia e disse que vai reunir os pesquisadores da instituição e realizar um levantamento das pesquisas que se encaixam no projeto. Com o relatório em mãos, Guida Aquino afirmou que irá visitar a embaixada da Índia, em Brasília, para iniciar as tratativas entre a UFAC e o governo indiano.

“Uma imensa alegria receber aqui o deputado Luiz Gonzaga, ainda mais trazendo uma proposta dessa envergadura. Nós vamos fazer todo um levantamento dos nossos pesquisadores e em breve estaremos em Brasília com o embaixador para começar essa interlocução e traçar termos de cooperação e até convênio, não só para a universidade, mas para todo o estado do Acre”, disse a reitora.

A Pró-reitora de pesquisa e pós graduação, Margarida Lima Carvalho também participou do encontro.