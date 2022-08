Na péssima gestão da prefeita Fernanda Hassem, ponte no ramal do km 13 está oferecendo riscos para produtores de Brasileia

Prefeito do município de Bujari, João Edvaldo Teles -Foto: Assessoria PMB / Foto: Arte – Alemão Monteiro

A população do município de Bujari há muito tempo vem sofrendo com a falta de infraestrutura no município, entra prefeito e sai prefeito mas a situação só piora. A cada ano que se passa, Bujari retroagem, as ruas estão intrafegáveis, os prédios públicos em ruinas, sem espaço de lazer e com pouco incentivo.

Mas em se tratando das ruas da Cidade, o prefeito Padeiro vem desenvolvendo uma péssima gestão, atualmente o que vemos são ruas com aparência de ramais, onde buracos estão por toda parte e a poeira está no ar, o que prova que os munícipes não tem sequer dignidade no trafego.

Em trafegar pelas ruas do município de Bujari, podemos perceber que as principais vias da cidade foram as que receberam massa asfáltica, que inclusive está coberto pela poeira. As calçadas não existem e no lugar está o mato e muito entulho.

O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, já está no seu quarto mandato o que totaliza quase quatorze anos administrando a prefeitura, durante todos esses anos, Padeiro não foi capaz de mudar a vida dos bujariense que sofrem por não ter um gestor capaz de mudar a realidade do município.

Fotos: Alemão Monteiro