Na ordem do dia: Presidente da Câmara de Tarauacá, Pedro Claver, nomeia 25 cargos num único dia com salário de até R$5,5 mil

Vereadores de Tarauacá e presidente da Câmara, Pedro Claver de Souza Freire – Foto: Reprodução

O presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, o vereador Pedro Claver de Souza Freire (PSD), nomeou nesta quarta-feira, 11, pelo menos 25 pessoas em cargos comissionados e funções de confiança. As informações é do portal Acre

Dentre os novos nomeados existem parentes de vereadores. Um interlocutor, próximo do Ministério Público, informou que o MP poderá investigar possível prática de nepotismo na nova gestão da Câmara.

A maioria das nomeações foram para o cargo de assessor parlamentar, no total de onze. Outras dez nomeações foram para cargos diversos, e quatro em funções gratificadas, destinadas aos servidores efetivos da Casa. As novas nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre, edição nº. 13.450, fls. 38/14, de 11/01/2023.

Veja a lista dos assessores parlamentares nomeados:

José Messias Lima da Silva – gabinete José Manoel Dourado de Oliveira.

Higor Oliveira de Sousa – gabinete José Manoel Dos Santos.

Jarmison de Sousa Barbosa – gabinete Carlos Alberto Reis de Souza.

Luiz Carlos de Matos Maciel – gabinete Francisco Feitoza Batista.

Romerio Martins de Mesquita – gabinete Manoel Jeronimo Bento da Silva.

Lidiane da Silva Sales – gabinete Maria Gleciane Silva de Lima.

Maria da Liberdade Gomes Garcia – gabinete Nerimar Cornélia de Jesus Lima.

Maria Catiane Ferreira de Aquino – gabinete Valdozinho Vieira do Ó.

Thaynne Aguiar do Ó – gabinete Arife Rego Eleamen.

Camila Vitória Soares da Silva – gabinete Pedro Claver de Souza Freire.

Francisco Itabira Coelho Farias – gabinete Luzivaldo de Jesus Araújo.

Veja a lista dos nomeados em cargos de comissão:

Miracélia Cardoso de Lima – Gerente de Departamento – R$2.300 mil

Anayra Teixeira de Freitas – Gerente de Departamento – R$2.300 mil

Vandinária de França do Nascimento – Gerente de Departamento – R$2.300 mil

Maikon Fortunato Feitosa – Gerente de Departamento – R$2.300 mil

Antônio Cilmaria da Silva de Souza – Gerente de Departamento – R$2.300 mil

Katlen de Andrade Mesquita – Chefe de Gabinete – R$4.800 mil

Maria Silvânia Amorim do Nascimento – Diretora de Setor – R$3.500 mil

Maria Damiana Oliveira dos Santos – Diretora de Setor – R$3.500 mil

Allan Christian Oliveira Catão – Assessor Administrativo – R$5.500 mil

Francisco Braga da Silva – Assessor de Comunicação – R$3.500 mil

Veja a lista dos nomeados em funções de confiança:

Sara Santos de Andrade – Gratificação FC – 05 no valor de R$ 660,00

Malael da Silva Silveira – Gratificação FC – 06 no valor de R$ 880,00

Maria Rita de Lima Torres – Gratificação FC – 04 no valor de R$ 550,00

Francélia de Oliveira Silva – Gratificação FC – 03 no valor de R$ 440,00

As novas nomeações seguem a estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, que “Faz alteração da Lei 846/2015 e revoga parcialmente a Lei 710/2011 na Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao Plano de Classificação Empregos e Salários do Poder Legislativo Municipal”.

Investigação do Ministério Público

O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça de Tarauacá Júlio Cesar de Medeiros Silva, instaurou diversos procedimentos investigativos contra o Município de Tarauacá. Uma das investigações apura possíveis irregularidades e abusos na prática de concessão de diárias pelos agentes políticos e a suposta prática de nepotismo.

A Promotoria de Justiça Cível apura possíveis irregularidades praticadas pelos gestores municipais, com a colaboração da Procuradoria de Justiça, Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP-AC, Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) e Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

Promotor de Justiça de Tarauacá Júlio Cesar de Medeiros Silva – Foto: Reprodução