Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari

Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução

Moradores e produtores rurais do Ramal Linha Nova, localizado no município de Bujari, administrado pelo prefeito João Edvaldo Teles de Lima, mais conhecido como Padeiro, denunciam a falta de manutenção da via.

Na última terça-feira, 17 de setembro, um morador gravou um vídeo mostrando a situação crítica do ramal e relatando as dificuldades enfrentadas diariamente pelos produtores da região.

“Não temos prefeito. Como é que tá a situação do nosso ramal aí, ó. 17 de setembro e nada de manutenção. Nós que somos produtores estamos carregando, levando material pra acompanhar da gente, e a estrada tá desse jeito. O mato já fechou o ramal. Nem chegou o inverno direito ainda, e já tá sem condições de passar com caminhonete ou moto”, desabafou o morador.

Segundo ele, o mato tomou conta da estrada, impedindo a passagem de veículos, mesmo em período de verão, quando geralmente as condições são mais favoráveis. “Pode estar com a caminhonete zerada, pneu bom, não tem condições de rodar nesse ramal”, acrescentou.

Os produtores destacam que dependem do ramal para transportar mercadorias, insumos e produtos agrícolas, mas reclamam que o poder público não tem dado a devida atenção. “Aqui não tem negócio de lama não, o ramal simplesmente não presta, porque não tem manutenção de ninguém”, reforçou.

A situação preocupa os moradores da comunidade rural, que temem ainda mais dificuldades com a chegada do período chuvoso, quando os ramais ficam praticamente intrafegáveis.

Veja o vídeo: