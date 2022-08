Na garapa de açúcar: Vereador Rogério Pontes fecha apoio com Eduardo Veloso e racha com Israel Milani por não cumprir acordo

Desde a formação da chapa de Gladson Cameli (PP) o ambiente é de confusão e troca de farpas entre aliados, que ainda não engoliram a composição definida perlo governador.

Depois da confusão envolvendo a não indicação oficial de Alan Rick como senador da aliança, o escolhido Ney Amorim (Podemos) ainda não teve paz para pedir votos alinhado com seus pares. A briga dessa vez está entre o grupo do prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e o PDT, que não estão falando a mesma língua com a suplência de Ney.

Zequinha fez muitos movimentos e colocou seu grupo todo em alinhamento com Ney Amorim no segundo maior colégio eleitoral do Acre, pleiteando a vaga de primeira suplência para sua esposa Lurdinha Lima. Acontece que Ney Amorim já havia apalavrado o espaço para o PDT, que tem bastante peso político e que indicou Rennan Brits para o posto e deixou o prefeito de Cruzeiro enfurecido.

Zequinha já deixou bem claro que sem a suplência prometida não apoiará Ney, que também já recebeu ultimato do deputado estadual Luiz Tchê, que se não mantiverem o partido na primeira suplência, os PDTistas desembarcam e buscarão outra candidatura.

A confusão está formada e pelo visto, o ambiente no entorno de Cameli é de muita confusão e rasteiras.