Na disputa pelo governo, Jenilson Leite empata com Mara Rocha e Petecão; deputado tem a menor rejeição

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) divulgou nesta segunda-feira, 13, uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Perfil Pesquisas, que mostra a tendência do eleitor para as próximas eleições. Foram ouvidos 1.482 eleitores nos municípios de Rio Branco (58,70%), Cruzeiro do Sul (12,62%), Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia.

Na nova pesquisa o governador Gladson Cameli segue liderando, mas releva um novo quadro na disputa entre os demais candidatos. Na pesquisa espontânea quando o eleitor opina livremente em quem votaria na próxima eleição, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) empata numericamente com o senador Sérgio Petecão (PSD) e com a deputada federal Mara Rocha (PSDB). Gladson é lembrado por 42,5%, segundo por Jorge Viana 13,4%, Petecão 2,6%, Mara Rocha 2,1, e Jenilson Leite 2%. Os indecisos somam 23% dos entrevistados.

Quando o assunto é rejeição, o petista Jorge Viana dispara na liderança. 27,1% dos 1.480 entrevistados disseram “não votar de jeito nenhum no ex-senador”. Também chega a assustar a rejeição do senador Sérgio Petecão. 19,2% desponderam que não votam no senador 100 por cento popular. Gladson é rejeitado por 13,2%, e Jenilson Leite é quem tem mais empatia com o eleitor, apresentando uma rejeição de apenas 4,0%.

A pesquisa além confirmar o crescimento do deputado nas pesquisas, segue a tendências das anteriores, que releva a empatia do eleitor acreano pelo nome de Jenilson Leite. Em todas as pesquisas ele aparece sempre com a menor rejeição. O que para uma disputa eleitoral é muito valioso.

