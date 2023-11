Na administração de Maria Lucinéia, mais de 120 quilos de carne impropria entregue às escolas, são apreendidos pelo Ministério Público

Na manhã desta quarta-feira, 01, a deputada estadual Dra. Michelle Melo, detalhou durante a sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), duas investigações que estão em andamento no Ministério Público do Acre (MPAC).

As investigações estão ligadas ao uso indevido de bens públicos e a morosidade excessiva na conclusão dos cadernos policiais, bem como no deliberado enfraquecimento das estratégias de repressão aos crimes contra a ordem tributária.

A Dra Michelle Melo apresentou na tribuna, páginas do Diário Eletrônico do Ministério Público, que comprovam as denúncias anteriormente apontadas.

“Já estou falando sobre esses problemas da Polícia Civil, há mais de duas semanas. Agora as denúncias são públicas e de livre acesso dentro do Diário Eletrônico do Ministério Público,” explicou a deputada.

A parlamentar com as denúncias em mãos, questionou a decisão da base parlamentar, que votou contra o requerimento que pedia para o Diretor Geral da Polícia Civil comparecesse à casa legislativa no intuito de prestar esclarecimentos sobre as denúncias.

“Precisamos pensar porque a casa não quer deixar o delegado prestar as devidas explicações. As denúncias são graves e o Ministério Público, já instaurou a investigação,” explicou a deputada.

Finalizando a sua fala, a deputada fez um convite aberto ao Delegado Geral da Polícia Civil.

“Como o requerimento não foi aprovado eu faço um convite perante a população que elegeu esse governo, pra que o delegado Geral da Polícia Civil, venha até aqui prestar os seus esclarecimentos”, finalizou a Michelle Melo.