Na abertura dos Jogos Escolares em Rio Branco, Nicolau Júnior parabeniza o Acre pelo 60 anos de emancipação

O presidente Jair Bolsonaro vetou a emenda da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que proíbe a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas.

A emenda garante a gratuidade do despacho de bagagens de até 23 kg em voos nacionais e até 30 kg em voos internacionais.

Perpétua afirmou que o veto presidencial será derrubado pelo parlamento.

“Bolsonaro mais uma vez escolhe de que lado está. E nunca é do lado do povo. Vamos derrubar o veto. Foi quase unanimidade na Câmara e no Senado. Há que se respeitar a decisão do parlamento”, disse.

A parlamentar falou sobre a justificativa do presidente ao vetar a emenda. “Na mesma decisão tirou a ANAC do controle das pistas de pouso. Uma porrada na população e uma mãozinha para os traficantes na Amazônia que vão usar pistas sem serem incomodados”.