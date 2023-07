Mulheres do Acre: deputada e líder do governo, Michelle Melo, realiza Audiência Pública com trabalhadoras rurais; “Marcha das Margaridas”

Fechando o semestre de atividades na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), a deputada e líder do governo Michelle Melo (PDT), realizou uma Audiência Pública com o tema: Os desafios das trabalhadoras rurais no Estado do Acre e a Marcha das Margaridas.

Além das trabalhadoras rurais estiveram presentes na Audiência, Fátima Silva coordenadora das Margaridas no Acre, a presidenta do Instituto Mulheres da Amazônia, Concita Maia Manchineri, a Secretaria de Estado da Mulher Márdhia Yusif, a Vereadora do município de Plácido de Castro, Cleydiane de Oliveira Silva entre outras representantes do movimento.

“Agradeço aos presentes, essa é uma audiência muito necessária. Hoje vamos mostrar a luta por trás desse movimento, a luta das acreanas que não recuam, que estão buscando forças para continuarem lutando pelo movimento. Quero afirmar que meu mandato está à disposição. Além disso, eu como mulher, mãe e trabalhadora, estou disponível pra contribuir. Vamos mostrar as nossas forças. Nós mulheres, precisamos entender que os espaços de poder precisam ser ocupados por todas. Podemos muito mais do que já estamos fazendo e hoje quero deixar meu mais justo agradecimento para todas essas mulheres,” declarou.

Fatima Silva coordenadora da Marcha das Margaridas, iniciou a sua fala pedindo um minuto de silencio em solidariedade ao falecimento da mãe de uma das margaridas.

“Esse é um momento único quero agradecer a Dra. Michelle Melo, por toda sensibilidade e poder ter organizado essa audiência. Quero agradecer também a todos apoiadores que contribuem com a manutenção e a força do nosso movimento. A Marcha das Margaridas nasceu através do sangue derramado de Margarida Maria Alves, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Ela foi assassinada em 12 de agosto de 1983, a mando de latifundiários da região”, relatou emocionada.

A Marcha que acontece em Brasília, busca a garantia permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais; acesso à terra e valorização da agroecologia, uma educação que não discrimine as mulheres, o fim da violência sexista, o acesso à saúde, a ser ou não ser mãe com segurança e respeito; autonomia econômica, trabalho, renda, democracia e participação política.

A presidenta do Instituto Mulheres da Amazônia, Concita Maia Manchineri, que participou do dispositivo de honra, afirmou que a 73 Marcha das Margaridas é fruto de diálogos estabelecidos com organizações e movimentos sociais, articulados partir de uma Plataforma Política construída coletivamente.

“Essa é uma ação coletiva que revela os sonhos, os quereres e a utopia que move às Margaridas, e todas nós, em direção à transformação da sociedade”, afirmou sendo aplaudida pelo público.

Luana Silva, articuladoras da Marcha, detalhou a importância do acolhimento da Dra.Michelle Melo, em abrir as portas da Assembleia Legislativa, para ouvir o movimento.

“Eu não falo, eu choro, mas hoje é um dia de alegria. Conseguimos entrar na Assembleia Legislativa. As portas não estão abertas para gente. Eu costumo dizer que sempre fui uma militante e hoje, a Marcha me faz questionar por quem eu militei até hoje. Eu sou o movimento sindical, moro no km 72 da Transacreana, muitos aqui não sabem nem onde é. Deus, está me ensinando a ser forte e a única pessoa que abriu as portas para a nossa luta foi a Dra. Michelle. A minha causa não é política partidária é uma causa das mulheres. A minha bandeira é lilás que é a cor da Macha”, comentou.

Vereadora do município de Plácido de Castro, Cleydiane de Oliveira Silva, falou sobre a importância da realização da audiência.

“Conheço a Fátima representante maior desse movimento e acompanho a sua luta e me emociono muito. Sou filha de uma agricultora e quero declarar que estamos juntas, unidas somos mais fortes. Essa é uma iniciativa muito louvável e importante,” afirmou a vereadora.

A Secretaria de Estado da Mulher, Márdhia Yusif, anunciou durante a audiência o apoio com um ônibus que será disponibilizado para o transporte das margaridas para Marcha, que em 2023 tem como lema “Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver”, e será realizada nos dias 15 e 16 de agosto em Brasília.

“Precisamos continuar a nossa luta. Essa luta não tem partido. O nosso governador é uma das pessoas mais democráticas que conheço. Temos uma determinação que é fazer a diferença no nosso Estado. Estamos a disposição e vamos contribuir da melhor maneira possível com esse movimento. Iremos disponibilizar um ônibus para apoiar o transporte dessas guerreiras até a Marcha,” anunciou a secretária.

Durante a sua fala final a Deputada Michelle Melo, reafirmou a importância do movimento e anunciou mais um ônibus que irá se somar com o já ofertado pela Secretaria da Mulher, no intuito de aumentar o número de vagas para as margaridas que irão representar o Acre, na Marcha em Brasília.

“Ao total conseguimos dois ônibus com o apoio do meu mandato, da Secretaria da Mulher e da deputada Federal Socorro Neri. Nosso intuito é contribuir da melhor maneira possível com o fortalecimento desse movimento que é de fundamental importância para as mulheres trabalhadoras rurais do nosso querido Acre. Quero ainda deixar como encaminhamento o retorno da Marcha Estadual para os próximos anos. Vamos reunir as mulheres acreanas e fortalecer o movimento no nosso Estado e deixo o convite para todas essas mulheres que estão aqui presente para compor o movimento Frente em Defesa da Vida”, finalizou.