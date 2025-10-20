MPT RO-AC ganha destaque nacional: procuradores assumem coordenações estratégicas no Ministério Público do Trabalho

(Bosco Gouveia) – As recentes nomeações de procuradores da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (MPT-RO/AC) representam um marco de reconhecimento ao comprometimento e à excelência técnica dos membros da instituição, projetando a atuação da Regional para o cenário nacional.

A PRT-14 celebra as designações dos procuradores do trabalho Igor Sousa Gonçalves e Márcia Bacher Medeiros para importantes funções no âmbito nacional do Ministério Público do Trabalho (MPT).

A partir de 7 de janeiro de 2026, o procurador Igor Sousa Gonçalves assumirá o cargo de Coordenador Nacional da Coordigualdade — Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, conforme a Portaria nº 1650/2025. Já a procuradora Márcia Bacher Medeiros assumirá como Vice-Coordenadora da Coordintegração — Coordenadoria Nacional de Integração e Articulação Institucional, designada pela Portaria nº 1504/2025, publicada em 9 de outubro de 2025.

Para o procurador-chefe do MPT-RO/AC, Lucas Barbosa Brum, as nomeações refletem o comprometimento institucional e a qualidade técnica da Regional:

“Essas designações nos enchem de orgulho e refletem o trabalho sério, ético e comprometido que temos realizado na 14ª Região. A presença de colegas nossos em espaços de coordenação nacional é uma prova de que os esforços empreendidos aqui reverberam em todo o país, fortalecendo a missão do MPT de promover a justiça social e a dignidade no mundo do trabalho”, destacou.

Atuação pela igualdade e diversidade

Ao assumir a Coordigualdade, o procurador Igor Sousa Gonçalves reforça seu compromisso com a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação no ambiente de trabalho:

“Há alguns anos venho me dedicando aos projetos da Coordigualdade nos estados de Rondônia e Acre. Nesse percurso, me descobri e me reconheci como procurador do trabalho também fora dos gabinetes. Foram diversas audiências públicas, inspeções, feirões e outras ações voltadas à inclusão de mulheres, pessoas negras, com deficiência e LGBTI+ no mundo do trabalho.

Agradeço ao Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Gláucio Araújo de Oliveira, pelo reconhecimento, e espero retribuir a confiança depositada, fortalecendo cada vez mais o compromisso com a igualdade e a diversidade.”

A Coordigualdade tem como missão promover a igualdade de oportunidades e combater todas as formas de discriminação nas relações de trabalho, com foco em gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência, religião e outras dimensões da diversidade. Sua atuação é estratégica para a construção de ambientes laborais inclusivos e equitativos, em alinhamento com os princípios de direitos humanos e trabalho decente.

Integração e fortalecimento institucional

Para a procuradora Márcia Bacher Medeiros, que assumirá a vice-coordenação da Coordintegração, a nova função representa um desafio e uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento institucional do MPT:

“Assumo a Vice-Coordenação da Coordintegração com grande entusiasmo e a certeza da importância desta missão. O fortalecimento do diálogo entre os procuradores que atuam nas Varas do Trabalho, nos TRTs e no TST é essencial para uma atuação mais coesa e eficaz. Isso nos permitirá não apenas aprimorar a defesa dos direitos sociais, mas também avançar na construção e consolidação de teses alinhadas aos objetivos estratégicos do MPT nos tribunais.

Sinto-me honrada e motivada para somar esforços ao lado do Coordenador Nacional, Dr. Francisco Gerson Marques de Lima, e do Vice-Coordenador Substituto, Dr. Rafael Saltz Gensas, contribuindo com a experiência da PRT-14 para trabalharmos pela excelência e integração de nossa instituição.”

A Coordintegração busca fortalecer a articulação entre os dois graus de atuação do MPT, promovendo uniformidade, eficiência e coesão nas ações das Procuradorias Regionais em todo o país. Também fomenta o intercâmbio de boas práticas, o aprimoramento da gestão institucional e o fortalecimento das políticas internas de comunicação e cooperação.

A PRT-14 parabeniza os procuradores Igor Sousa Gonçalves e Márcia Bacher Medeiros pelas nomeações, que reafirmam o compromisso do Ministério Público do Trabalho com a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores e com a construção de um país mais justo, igualitário e solidário.