Política
MPT RO-AC ganha destaque nacional: procuradores assumem coordenações estratégicas no Ministério Público do Trabalho
Política
(Bosco Gouveia) – As recentes nomeações de procuradores da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (MPT-RO/AC) representam um marco de reconhecimento ao comprometimento e à excelência técnica dos membros da instituição, projetando a atuação da Regional para o cenário nacional.
A PRT-14 celebra as designações dos procuradores do trabalho Igor Sousa Gonçalves e Márcia Bacher Medeiros para importantes funções no âmbito nacional do Ministério Público do Trabalho (MPT).
A partir de 7 de janeiro de 2026, o procurador Igor Sousa Gonçalves assumirá o cargo de Coordenador Nacional da Coordigualdade — Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, conforme a Portaria nº 1650/2025. Já a procuradora Márcia Bacher Medeiros assumirá como Vice-Coordenadora da Coordintegração — Coordenadoria Nacional de Integração e Articulação Institucional, designada pela Portaria nº 1504/2025, publicada em 9 de outubro de 2025.
Para o procurador-chefe do MPT-RO/AC, Lucas Barbosa Brum, as nomeações refletem o comprometimento institucional e a qualidade técnica da Regional:
“Essas designações nos enchem de orgulho e refletem o trabalho sério, ético e comprometido que temos realizado na 14ª Região. A presença de colegas nossos em espaços de coordenação nacional é uma prova de que os esforços empreendidos aqui reverberam em todo o país, fortalecendo a missão do MPT de promover a justiça social e a dignidade no mundo do trabalho”, destacou.
Atuação pela igualdade e diversidade
Ao assumir a Coordigualdade, o procurador Igor Sousa Gonçalves reforça seu compromisso com a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação no ambiente de trabalho:
“Há alguns anos venho me dedicando aos projetos da Coordigualdade nos estados de Rondônia e Acre. Nesse percurso, me descobri e me reconheci como procurador do trabalho também fora dos gabinetes. Foram diversas audiências públicas, inspeções, feirões e outras ações voltadas à inclusão de mulheres, pessoas negras, com deficiência e LGBTI+ no mundo do trabalho.
Agradeço ao Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Gláucio Araújo de Oliveira, pelo reconhecimento, e espero retribuir a confiança depositada, fortalecendo cada vez mais o compromisso com a igualdade e a diversidade.”
A Coordigualdade tem como missão promover a igualdade de oportunidades e combater todas as formas de discriminação nas relações de trabalho, com foco em gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência, religião e outras dimensões da diversidade. Sua atuação é estratégica para a construção de ambientes laborais inclusivos e equitativos, em alinhamento com os princípios de direitos humanos e trabalho decente.
Integração e fortalecimento institucional
Para a procuradora Márcia Bacher Medeiros, que assumirá a vice-coordenação da Coordintegração, a nova função representa um desafio e uma oportunidade de contribuir para o fortalecimento institucional do MPT:
“Assumo a Vice-Coordenação da Coordintegração com grande entusiasmo e a certeza da importância desta missão. O fortalecimento do diálogo entre os procuradores que atuam nas Varas do Trabalho, nos TRTs e no TST é essencial para uma atuação mais coesa e eficaz. Isso nos permitirá não apenas aprimorar a defesa dos direitos sociais, mas também avançar na construção e consolidação de teses alinhadas aos objetivos estratégicos do MPT nos tribunais.
Sinto-me honrada e motivada para somar esforços ao lado do Coordenador Nacional, Dr. Francisco Gerson Marques de Lima, e do Vice-Coordenador Substituto, Dr. Rafael Saltz Gensas, contribuindo com a experiência da PRT-14 para trabalharmos pela excelência e integração de nossa instituição.”
A Coordintegração busca fortalecer a articulação entre os dois graus de atuação do MPT, promovendo uniformidade, eficiência e coesão nas ações das Procuradorias Regionais em todo o país. Também fomenta o intercâmbio de boas práticas, o aprimoramento da gestão institucional e o fortalecimento das políticas internas de comunicação e cooperação.
A PRT-14 parabeniza os procuradores Igor Sousa Gonçalves e Márcia Bacher Medeiros pelas nomeações, que reafirmam o compromisso do Ministério Público do Trabalho com a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores e com a construção de um país mais justo, igualitário e solidário.
Política
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
Evento reforça a importância da tecnologia para aprimorar a prestação jurisdicional à sociedade de Rondônia e Acre – Foto: Assessoria
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promove, entre os dias 20 e 24 de outubro de 2025, a 3ª edição da Semana de Integração da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC). O evento acontece na sede do Tribunal, em Porto Velho, e conta com a participação de todos os servidores e servidoras da área de tecnologia, reunindo atividades técnicas, práticas e de desenvolvimento organizacional, com alinhamento estratégico e sistêmico, amparado com uma maturidade de governança e das formas de trabalho e de trabalhar a exemplo da inteligência artificial.
O evento também se constitui como período de comparecimento presencial obrigatório dos servidores da SETIC que atuam em regime de teletrabalho integral ou parcial, conforme previsão da Resolução Administrativa nº 059/2025, que instituiu novas diretrizes a essa sistemática de trabalho no Tribunal. Assim, a realização do evento reforça a importância da integração entre as equipes, especialmente em momentos estratégicos de alinhamento e desenvolvimento institucional.
A abertura oficial ocorreu na segunda-feira (20/10), no auditório do TRT-14, com apresentação das unidades que compõem a SETIC, momento de acolhimento e debates sobre os desafios, conquistas e perspectivas para o setor. A programação segue até a sexta-feira (24/10), encerrando com um dia de atividades externas.
Segundo o presidente do TRT-14 e gestor de Metas e Governança, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, a iniciativa fortalece a missão institucional da Justiça do Trabalho: “A inovação tecnológica é essencial para garantir uma prestação jurisdicional mais rápida, acessível e eficiente. Ao promover eventos como esse, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade e com uma Justiça do Trabalho cada vez mais próxima do cidadão”, destaca o presidente.
Inteligência Artificial em foco
Entre os destaques do encontro, estão os painéis e dinâmicas voltados à análise e aplicabilidade de ferramentas de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Além das oficinas práticas, o evento conta com apresentações técnicas e momentos de reflexão coletiva sobre os limites, desafios e oportunidades proporcionados pela IA no contexto da Justiça do Trabalho.
A proposta busca alinhar cada vez mais a unidade de tecnologia às diretrizes estratégicas do TRT-14, visando ampliar a eficiência, a celeridade e a qualidade dos serviços oferecidos à população de Rondônia e Acre. Para o secretário da SETIC, Robert Rosa, a Semana de Integração é um momento importante para ampliar o engajamento dos times de TI: “Esse é um momento de alinhamento e crescimento coletivo. A inteligência artificial já é uma realidade, e precisamos nos preparar para utilizá-la de forma ética e inteligente, sempre em favor do jurisdicionado”, afirma o secretário.
Tecnologia como ponte para uma Justiça do Trabalho mais célere
Para a chefe da Divisão de Governança, Apoio à Gestão de TIC e Iniciativas Nacionais (DIGOVTIC), Christianne Araújo Mendonça Angelini, coordenadora geral do evento, a iniciativa fortalece a cultura de inovação no TRT-14. “A Semana de Integração é um espaço fundamental para o alinhamento técnico e humano da equipe, e o uso da inteligência artificial neste contexto tem o poder de transformar a forma como prestamos nossos serviços à sociedade”, afirma.
O evento é realizado com apoio da Presidência e da Vice-Presidência do TRT-14.Para o coordenador do Comitê de Governança de TIC e vice-presidente do TRT-14, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, o investimento em capacitação tecnológica é fundamental para o futuro do Judiciário trabalhista: “O uso estratégico da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, precisa estar a serviço da entrega de uma Justiça mais efetiva. Estamos fortalecendo o caminho para um Judiciário mais moderno e preparado para os desafios contemporâneos”, afirma o vice-presidente.
“Além do foco técnico, a programação inclui momentos de escuta ativa, feedback entre as equipes e atividades internas voltadas à construção de metas e ao fortalecimento da atuação integrada da SETIC”, afirma o secretário-geral da Presidência, João Bosco de Miranda.
“Sou a prova de que o diagnóstico precoce salva”, afirma servidora do Tribunal de Contas que venceu câncer de mama
Lula e Jorge Viana lideram comitiva com mais de 100 empresários em fóruns na Indonésia e na Malásia para ampliar presença do Brasil na Ásia
Gabinete Itinerante da Deputada Michelle Melo oferece atendimentos gratuitos e ações sociais em Vila Campinas
Petecão destina R$ 690 mil para aquisição de caminhão basculante que vai reforçar os trabalhos nas comunidades rurais de Xapuri
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
POLÍTICA
TRT-14 realiza a 3ª Semana de Integração da SETIC com foco em inovação e uso de inteligência artificial no processo de governança e cultura organizacional
Evento reforça a importância da tecnologia para aprimorar a prestação jurisdicional à sociedade de Rondônia e Acre – Foto: Assessoria...
MPT RO-AC ganha destaque nacional: procuradores assumem coordenações estratégicas no Ministério Público do Trabalho
(Bosco Gouveia) – As recentes nomeações de procuradores da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (MPT-RO/AC) representam um marco...
Encabeçada pelo vereador Eber Machado, Blitz do MDB revela o maior engodo da gestão do prefeito Bocalom: a farsa das 1001 casas que nunca existiram
A tão falada promessa do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de entregar 1001 casas em apenas 24 horas se...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Maria Antônia libera emenda no valor de R$ 100 mil para produtores rurais de Porto Acre e reforça compromisso com o setor agrícola
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Em Rio Branco, programa Cidade Empreendedora capacita gestores municipais sobre compras públicas
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli insiste em governar com dinheiro emprestado e quer novos R$ 280 milhões, o que pode deixar o Acre afundado em dívidas milionárias
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Deputada Socorro Neri tem papel decisivo na aprovação do PL que cria a Política Nacional de Indução à Docência