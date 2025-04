MPF recebe denúncia contra ex-prefeito Mazinho Serafim por supostas irregularidades em emenda de R$ 2 milhões

Em Brasileia, o ano legislativo não termina com aplausos, discursos ou prestação de contas. Termina com um bom coffee break. Sim, senhor. Porque enquanto o povo aperta o cinto, a Câmara afrouxa o paletó para caber mais um pão de queijo.

Sob o comando do sempre diligente presidente Marcos Tibúrcio, carinhosamente chamado de Marquinhos Tibúrcio, a Câmara resolveu que ninguém fecha o ano com gosto amargo na boca. Resultado: R$ 1.400 em um elegante coffee break no Hotel Vitória-Régia, aquele estabelecimento que, por coincidência (ou por contrato recorrente), vive prestando serviços à Casa. Um verdadeiro parceiro do povo — ou melhor, do erário.

Mas não pense você que os vereadores ficaram só com cafezinho e biscoito amanteigado. Para 2025, a criatividade não tirou férias: veio aí um auxílio alimentação turbinado — R$ 600 a mais, porque o rango de vereador, meus amigos, não é feito de PF. É feito de verbo indenizatória. Refeição gourmet, paga com tempero público.

E assim seguimos: entre um cafezinho e outro, entre uma licitação camarada e um reajustezinho básico, o povo vai digerindo. Não o coffee break, claro, mas a farra com o dinheiro público — que, por sinal, parece ser o prato principal da casa.

Enquanto isso, o cidadão assiste a tudo com uma mistura de incredulidade e resignação. Afinal, na farra com dinheiro público, o café é gourmet, os biscoitos são importados, e o povo… bem, o povo que se contente com o aroma.