MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia

Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público – Foto: Reprodução

A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo de cinco dias para exonerar o secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, Huruey Lima dos Reis, acusado de ameaças, humilhação e assédio moral contra servidores. A recomendação foi feita pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), que também identificou indícios de uso indevido de recursos públicos em benefício pessoal do gestor.

As denúncias foram relatadas por quatro servidores municipais, ouvidos pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. O relatório elaborado confirmou a veracidade das acusações, segundo o promotor responsável pelo caso, Daisson Gomes Teles.

“Infelizmente, as situações narradas foram confirmadas. Além disso, encontramos indícios de que o secretário usou recursos da prefeitura até para fins particulares, como lavagem de veículo. Essas condutas são totalmente incompatíveis com o serviço público”, afirmou o promotor.

Diante das provas, o MP-AC recomendou a exoneração imediata do secretário, ressaltando que a permanência dele no cargo coloca em risco servidores que ainda estão submetidos à sua gestão.

A responsabilidade agora recai sobre o prefeito Olavo Francelino Rezende, o “Olavinho Boiadeiro”, que afirmou estar se reunindo com a equipe jurídica antes de decidir se acata ou não a recomendação. No entanto, o MP-AC foi enfático: caso o prefeito ignore o pedido, ele poderá ser incluído no processo como corresponsável pelas irregularidades.

“Se exonerar, a responsabilidade será apenas do secretário. Se não, o prefeito passa a responder como gestor que, sabendo da gravidade, nada fez para corrigir a situação”, alertou o promotor.

O caso expõe não apenas a conduta do secretário, mas também o compromisso político e moral da atual gestão municipal. Ao manter um secretário denunciado por assédio e favorecimento pessoal com recursos públicos, o prefeito corre o risco de ser visto como conivente e de aprofundar a crise de credibilidade da sua administração.

A comunidade escolar e os servidores aguardam a decisão que será tomada nos próximos dias, mas cresce a pressão para que o prefeito não apenas cumpra a recomendação do Ministério Público, mas também demonstre que sua gestão não tolera abusos, assédio nem desvio de recursos públicos.