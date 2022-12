Motoristas enfrentam dificuldade com acesso escorregadio na Balsa de Rodrigues Alves; Gerente regional do Deracre responde

Acre – O presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitosa Batista, “Chico Batista” (PDT), publicou nesta quinta-feira, 22, três portarias concedendo 12 (doze) diárias no total.

Foram 4 (quatro) diárias para Luiz Carlos de Matos Maciel; 4 (quatro) diárias para Francisco Lazaro de Figueiredo; e 4 (quatro) diárias para o vereador Arife Rego Eleamen.

O Art. 24, da Lei Orgânica do Município de Tarauacá, prevê que “Independentemente da convocação a Sessão Legislativa da Câmara Municipal terá início em 28 de fevereiro, encerrando-se em 28 de novembro de cada ano, permitido o recesso parlamentar durante o mês de julho“.

Trecho da portaria que concedeu as 4 (quatro) diárias ao vereador Arife Rego Eleamen, justifica que destina-se “para custear, alimentação e hospedagem no seu deslocamento à cidade, de Rio Branco – AC, para uma agenda junto ao órgão da Funasa e Secretaria Estadual de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Município“.

Já as demais 8 (oito) diárias aos servidores, consta a mesma justificativa, que seria “para custear, alimentação e hospedagem no seu deslocamento à cidade de Rio Branco – AC, onde o mesmo irá acompanhar o Vereador Arife Rego Eleamen, em suas agendas junto ao órgão da Funasa e Secretaria Estadual de Saúde, e levar a caminhonete para revisão junto a Mitsubishi“.

As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Acre, edição nº. 13.436, fls. 75, de 22/12/2022.

Investigação do MP

O Ministério Público Estadual, através do Promotor de Justiça de Tarauacá Júlio Cesar de Medeiros Silva, instaurou diversos procedimentos investigativos contra o Município de Tarauacá. Uma das investigações apura possíveis irregularidades e abusos na prática de concessão de diárias pelos agentes políticos e a suposta prática de nepotismo.

Os procedimentos investigativos continuam avançando contra as autoridades do município, mesmo após uma tentativa frustrada de constranger o promotor Júlio Cesar de Medeiros Silva, através do órgão correcional do MP-AC.

A Promotoria de Justiça Cível apura possíveis irregularidades praticadas pelos gestores municipais na concessão e uso de diárias. As investigações do MP contam com a colaboração da Procuradoria de Justiça, Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MP-AC, Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) e Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

Promotor de Justiça de Tarauacá Júlio Cesar de Medeiros Silva