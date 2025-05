Moradores do Ramal Santa Luzia, no Bujari, cobram do prefeito Padeiro ações de melhoria nos ramais e nas pontes da região que estão precários

Atualmente a população da zona rural do município de Bujari, vem sofrendo com a ineficiência da atual gestão municipal e com as consequências do inverno amazônico na região. De acordo com informações reapssadas a redação do 3 de Julho Notícias, por parte dos os moradores, as pontes e ramais estão intrafegáveis.

Segundo eles, as pontes estão muito comprometidas e oferecendo riscos para quem trafega no local. Além das péssimas condições das pontes, os ramais também apresentam trechos comprometidos que impossibilitam a trafegabilidade e consequentemente ferem o direito de ir e vir do cidadão.

Mas o que gera revolta e indignação na comunidade local é queapesar de todo este problemas e a gestão ter conhecimento da situação, até o momento nem o prefeito Padeiro e muito menos a vice-prefeita, Aparecida, não colocaram nenhuma máquinas e nem se posicionaram a cerca das pontes e dos ramais.

Como a situação pior é a das pontes, que inclusive foram feitas pela comunidade, os moradores esperam que a prefeitura faça uma intervenção, já que até o momento o prefeito Padeiro não está dando a devida importância para a situação. “aguardamos o posicionamento do prefeito de Bujari para que amenize as dificuldades dos nossos produtores rurais”, disse um morador da localidade.

Veja o vídeo: