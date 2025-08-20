Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom

Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre prioridades da gestão

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viajou nos dias 16 e 17 de agosto até o município de Feijó para participar do tradicional Festival do Açaí, evento cultural que movimenta a economia e o turismo da região. A presença do gestor municipal, porém, gerou polêmica: sua segurança foi garantida por quatro servidores do Gabinete Militar Municipal, cujas despesas de deslocamento e diárias foram integralmente pagas com recursos da Prefeitura de Rio Branco.

De acordo com as portarias nº 219, 220, 221 e 222/2025, foram liberadas 1,5 diária para cada um dos servidores — Francisco das Chagas Machado de Almeida, James Wendel Caetano da Silva, Géerne Márcio Gadelha de Oliveira e Ana Kely Silva Maciel — durante o período da viagem terrestre. As diárias foram concedidas com base no Decreto nº 1.275/2015, que regulamenta o pagamento desse tipo de benefício em deslocamentos oficiais.

Críticas ao uso do dinheiro público

Embora a concessão de diárias esteja prevista em lei, a situação chama atenção pelo contexto em que ocorreu. A viagem não teve caráter oficial ligado a compromissos administrativos de interesse direto da Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom, mas sim a um evento cultural em outro município.

Críticos da gestão afirmam que Bocalom transformou uma agenda de lazer e prestígio político em uma despesa pública, onerando os cofres municipais em um momento em que a capital acreana enfrenta problemas graves em áreas essenciais, como a saúde básica, a coleta de lixo e a infraestrutura urbana.

Enquanto moradores reclamam das ruas esburacadas e da falta de água nos bairros da capital, o prefeito Bocalom direciona recursos públicos para custear a segurança pessoal em sua viagem particular a Feijó.

Outro ponto levantado é a falta de transparência na divulgação dos custos totais da viagem. As portarias revelam o pagamento das diárias aos servidores, mas não detalham possíveis despesas adicionais, como combustível, alimentação e logística.

Especialistas em administração pública destacam que prefeitos podem, sim, participar de eventos culturais em outros municípios, mas defendem que os custos deveriam ser arcados pelo próprio gestor quando a viagem não estiver diretamente relacionada a compromissos institucionais oficiais.

A presença de Bocalom em Feijó também é interpretada como um ato político. O Festival do Açaí, além de cultural, é um espaço de encontro entre lideranças estaduais e regionais. O uso da máquina pública para financiar deslocamentos de caráter político-partidário, ainda que indiretos, é constantemente alvo de críticas e pode configurar uso indevido de recursos do erário.

Enquanto a gestão municipal evita comentar os gastos, a repercussão cresce entre vereadores de oposição e setores da sociedade civil organizada, que cobram mais responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.