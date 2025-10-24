Política
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari
Moradores do Ramal Linha Nova pedem socorro pelas más condições em Bujari.
Moradores do Ramal Linha Nova, localizado no km 52 da BR-364, no município de Bujari, estão pedindo socorro devido às péssimas condições de tráfego no local. A principal reclamação é em relação a um aterro malfeito no trecho conhecido como “baixo do Tracoá”, que estaria dificultando o acesso e colocando em risco quem precisa passar diariamente pela região. O problema tem causado transtornos principalmente para produtores rurais e estudantes que dependem do ramal para se deslocar.
O município de Bujari é administrado pelo prefeito reeleito Padeiro, aliado político do governador Gladson Cameli. Apesar da parceria com o governo estadual, os moradores afirmam que as obras de infraestrutura no interior do município estão abandonadas e que o poder público não tem dado a devida atenção às demandas da população que vive nas zonas rurais.
Segundo informações repassadas ao Portal 3 de Julho Notícias, o município de Bujari enfrenta um verdadeiro colapso na área de infraestrutura nos últimos anos. Além dos ramais intrafegáveis, há reclamações sobre a falta de manutenção das ruas da cidade, ausência de iluminação pública adequada e deficiência na coleta de lixo, o que tem afetado diretamente a qualidade de vida dos moradores.
Os cidadãos pedem que a prefeitura e o governo do Estado unam esforços para resolver os problemas estruturais e garantir condições dignas de locomoção e segurança. Enquanto isso não acontece, os moradores continuam enfrentando dificuldades para chegar às suas casas, escoar a produção rural e viver com um mínimo de conforto e dignidade.
Veja o vídeo:
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
Curso para o povo Noke Koî une saberes e acadêmicos para fortalecer a segurança alimentar e o empreendedorismo – Foto: Assessoria
O primeiro curso técnico do Brasil realizado dentro de uma terra indígena está acontecendo no Acre, na Terra Indígena Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul. O curso é fruto de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal e atual diretora da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, destinada ao Instituto Federal do Acre (IFAC) – Campus Cruzeiro do Sul.
A aula inaugural do Curso Técnico Subsequente em Recursos Pesqueiros, oferecido para o povo Noke Koî, foi realizada nesta quinta-feira, 23, na Associação Geral do Povo Noke Koî da Terra Indígena Campinas (AGPN).
A iniciativa histórica representa um marco na educação profissional do país ao levar a formação técnica para dentro do território indígena, de forma contextualizada e em harmonia com os saberes tradicionais. Ao todo, 21 indígenas irão fazer o curso, que tem a duração de 11 meses.
O principal objetivo é unir os saberes acadêmicos aos tradicionais, preparando jovens e adultos da própria comunidade para aplicar técnicas de pesca e aquicultura. A formação visa fortalecer tanto o sustento alimentar quanto a produção e comercialização do peixe, incentivando o protagonismo local e o empreendedorismo sustentável.
“Os povos indígenas já possuem o conhecimento ancestral, mas o desmatamento tornou os alimentos mais distantes. Este curso traz a tecnologia necessária para criar o peixe em cativeiro e garantir a segurança alimentar da comunidade, uma pauta prioritária do presidente Lula na Nova Indústria Brasil. Nós vamos formar profissionais que, além de garantir o sustento, poderão futuramente estruturar uma indústria do pescado aqui dentro do território, gerando renda com um produto ambientalmente correto que o mundo inteiro deseja consumir”, destacou Perpétua.
Para o reitor do Instituto Federal do Acre (IFAC), Fábio Storch, o curso representa uma marca significativa na trajetória educacional e social da região.
“Este é um momento histórico, que pode se transformar em um modelo para o Brasil. Graças ao apoio do Governo Federal e à visão da ex-deputada Perpétua Almeida, que viabilizou esta ação, estamos formando os primeiros irmãos indígenas dentro do seu próprio território. Isso fará parte da história do Brasil e da nossa rede federal. O IFAC se orgulha de, mais uma vez, fortalecer a educação pública, a ciência e a tecnologia, criando mais oportunidades e dias ainda melhores para as comunidades do Acre”, disse.
O curso foi um pedido da comunidade Noke Koî, que recebe o projeto como uma ferramenta de fortalecimento cultural e desenvolvimento econômico, permitindo que seus membros se qualifiquem sem precisar deixar seu território, integrando os conhecimentos científicos aos saberes tradicionais.
O presidente da AGPN, Adriano Katukina, agradeceu os esforços de Perpétua e falou da importância do curso para a comunidade.
“Nós já trabalhávamos com a piscicultura, mas sem capacitação, sem o conhecimento técnico. Esse grande apoio vem para fortalecer o nosso trabalho e a nossa segurança alimentar. Esta já é a segunda emenda que ela traz para nós, e só temos a agradecer”, finalizou.
