Moradores da rua Rubro Negro dizem que o trabalho feito pela secretaria de obras é de 5ª categoria e Fernanda Hassem só faz trabalho Porco

Os moradores do bairro Raimundo Chaar, precisamente da Rua Rubro Negro não aguentam mais tanto descaso por parte da gestão da prefeita Fernanda Hassem, com as ruas do município que não oferecem o mínimo de dignidade no tráfego.

Revoltados com a situação, eles alegam que vão fechar a rua com pneus e galho de arvores porque não aguentam mais o caos que vem acontecendo na rua, na última semana a secretaria de obras fez um trabalho de péssima qualidade como mostra as fotos abaixo.

Segundo uma moradora, o vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, e o secretário de obras, Francisco Lima, estiveram fazendo um tapa buracos na rua mas após a chuva na tarde desta quarta-feira, a cratera onde foi feito o trabalho, virou um atoleiro que dificultou ainda mais a passagem de veículos no local.