Morador vai acionar prefeitura de Cruzeiro do Sul na justiça após sofrer acidente em pinguela e ser submetido a um cateter

A falta de seriedade e compromisso do prefeito do município de Bujari, João Teles, vulgo Padeiro chega a ser gritante quando se trata da administração pública. Mesmo com uma gestão em decadência e sem levar nenhuma melhoria para a cidade que “administra”, o gestor resolveu que pode gastar quase R$ 1,5 milhão dos cofres públicos com lanches para encher a barriga as custa do dinheiro do povo.

A vereadora do município de Bujari, Aparecida Rocha, procurou o Portal 3 de Julho Notícias para denunciar essa situação. A parlamentar que é totalmente contra este gasto desnecessário afirma que esse gasto está fora da realidade do município que é um dos menores do Acre e não tem condições de ficar sustentando os luxos do prefeito e sua equipe.

Aparecida afirma ainda que Bujari está todo destruído e as duas unidades de saúde (urbana) do município, estão tendo que lidar com um pequeno recursos desde 2021 para reforma e já foi alegado que a reforma não aconteceu porque o dinheiro não é suficiente e do nada, o prefeito faz essa graça para se contemplar com lanches, enquanto que o que realmente importa está sendo esquecido, pois as prioridades de Padeiro são outras.

A parlamentar afirma ainda que não só a saúde, mas graças a irresponsabilidade de Padeiro, as demais área como educação, infraestrutura e outras estão péssimas, inclusive as escola não passaram por reforma e já teve escolas que já desabaram, tudo destruído e o prefeito disposto a farrear com o dinheiro público.

O extrato da ata nº 033/2022 pregão presencial SRP nº 009/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição desta quinta-feira (05), onde a empresa contratada é Célio Pereira EIRELI que durante 12 meses poderá fornecer para a prefeitura do Bujari a quantidade exata de 18.100 kits de lanches para suprir as “necessidades” da prefeitura em questão o que pode custar aos cofres públicos o valor exato de R$ 1.216.500,00 (um milhão duzentos e dezesseis mil e quinhentos reais) uma quantidade e valores demasiados para a realidade do município.