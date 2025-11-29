Política
Morador se revolta e expõe abandono em Sena Madureira: ruas tomadas por lixo, buracos e descaso da gestão do prefeito Gerlen Diniz
Morador denuncia abandono e cobra prefeito Gerlen Diniz: "Sena Madureira virou um depósito de lixo"
A paciência dos moradores de Sena Madureira parece ter chegado ao limite. Um cidadão do município gravou um vídeo que rapidamente repercutiu nas redes sociais, denunciando o estado de abandono das ruas e cobrando diretamente o prefeito Gerlen Diniz, que, segundo ele, “é administrador do nosso dinheiro e dos nossos impostos”.
No vídeo, o morador destaca a situação crítica do bairro Bom Sucesso, especialmente na rua Manoel Vaz, onde, segundo ele, o cenário é de completo descaso. “Prefeito, eu como pagador de impostos fico indignado. A cidade está um lixo. Sena Madureira hoje é um depósito de lixo”, desabafa, afirmando que a população precisa cobrar seus gestores, já que “são pagos, e bem pagos, para administrar o dinheiro do povo”.
O homem relata ainda problemas que se estendem por toda a cidade: ruas mal cuidadas, falta de zeladoria, lixo espalhado, mato alto, esgoto a céu aberto e até caixas de lixo improvisadas com madeira, algo que ele classifica como “pré-histórico”. Para ele, o modelo de gestão adotado pela prefeitura estaria colocando em risco a saúde pública, já que “o índice de doenças no município é altíssimo”.
Indignado, o morador aponta a presença constante de urubus vasculhando lixo exposto, buracos, lama e a sensação de que Sena Madureira está abandonada. “Muito triste ver meu município tão mal cuidado. Vamos trabalhar, prefeito. Os bairros estão esquecidos”, afirmou.
O vídeo, que escancara o descontentamento popular, contrasta com o slogan usado pela atual gestão: “Sena Madureira mudou e vai continuar mudando”. Para muitos moradores, a mudança que se vê nas ruas não é motivo de orgulho, mas de preocupação.
Ministra Marina Silva denuncia "luto ambiental" após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos
Ministra reage à derrubada de vetos e diz que país enfrenta “momento de luto ambiental” – Foto: Fernando Donasci/ MMA
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez duras críticas à decisão do Congresso Nacional de derrubar 56 vetos relacionados à legislação ambiental, classificando o ato como um “momento de luto” para o país. Segundo ela, o que ocorreu não foi apenas um ajuste na legislação, mas uma ruptura profunda com um sistema de proteção que levou décadas para ser construído e consolidado em todo o território nacional.
Para Marina, o impacto sobre o licenciamento ambiental será severo, especialmente diante do agravamento dos eventos climáticos extremos. A ministra afirmou que a mudança desmonta um arcabouço que, por quase meio século, evitou tragédias socioambientais. “Estamos vendo secas extremas, enchentes, incêndios, ondas de calor e até tornados. E, justamente agora, desmontam o que nos protegia”, declarou.
A ministra também expressou preocupação com o enfraquecimento de órgãos como Ibama e ICMBio, que, segundo ela, ficam sem ferramentas adequadas para garantir a segurança da população. Marina destacou que o governo estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter os efeitos da decisão. Na sua avaliação, a medida afronta diretamente o artigo 225 da Constituição, que estabelece o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado.
Um dos pontos mais criticados por Marina é a chamada licença por autodeclaração, mecanismo que permite ao próprio empreendedor afirmar que está cumprindo a legislação ambiental. Para ela, esse modelo abre brechas perigosas e ignora lições deixadas por tragédias como Mariana e Brumadinho. “É colocar nas mãos do próprio interessado a responsabilidade de dizer que tudo está certo. É a porta aberta para o descontrole”, reforçou.
Encerrando sua manifestação, Marina Silva disse que a sensação deixada pela votação no Congresso é a de que um ciclo de proteção foi desmontado de forma abrupta. “Décadas de construção foram eliminadas em uma única sessão. E isso ocorre quando a população mais precisa de amparo do Estado”, lamentou.
