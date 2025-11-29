Morador se revolta e expõe abandono em Sena Madureira: ruas tomadas por lixo, buracos e descaso da gestão do prefeito Gerlen Diniz

Morador denuncia abandono e cobra prefeito Gerlen Diniz: “Sena Madureira virou um depósito de lixo”

A paciência dos moradores de Sena Madureira parece ter chegado ao limite. Um cidadão do município gravou um vídeo que rapidamente repercutiu nas redes sociais, denunciando o estado de abandono das ruas e cobrando diretamente o prefeito Gerlen Diniz, que, segundo ele, “é administrador do nosso dinheiro e dos nossos impostos”.

No vídeo, o morador destaca a situação crítica do bairro Bom Sucesso, especialmente na rua Manoel Vaz, onde, segundo ele, o cenário é de completo descaso. “Prefeito, eu como pagador de impostos fico indignado. A cidade está um lixo. Sena Madureira hoje é um depósito de lixo”, desabafa, afirmando que a população precisa cobrar seus gestores, já que “são pagos, e bem pagos, para administrar o dinheiro do povo”.

O homem relata ainda problemas que se estendem por toda a cidade: ruas mal cuidadas, falta de zeladoria, lixo espalhado, mato alto, esgoto a céu aberto e até caixas de lixo improvisadas com madeira, algo que ele classifica como “pré-histórico”. Para ele, o modelo de gestão adotado pela prefeitura estaria colocando em risco a saúde pública, já que “o índice de doenças no município é altíssimo”.

Indignado, o morador aponta a presença constante de urubus vasculhando lixo exposto, buracos, lama e a sensação de que Sena Madureira está abandonada. “Muito triste ver meu município tão mal cuidado. Vamos trabalhar, prefeito. Os bairros estão esquecidos”, afirmou.

O vídeo, que escancara o descontentamento popular, contrasta com o slogan usado pela atual gestão: “Sena Madureira mudou e vai continuar mudando”. Para muitos moradores, a mudança que se vê nas ruas não é motivo de orgulho, mas de preocupação.

Ouça o áudio: