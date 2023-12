Morador grava vídeo para mostrar os prejuízos causados pela lama após Depasa realizar trabalho e deixar cratera na rua

Nesta sexta-feira (08), parte dos moradores da rua Ana Souza Lira, no Centro do município de Epitaciolândia, foram surpreendidos ao chegarem em suas residências, após um longo dia de trabalho, com um verdadeiro caos aliado a prejuízos causados, segundo informações, pelo Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa).

Segundo relato de moradores, o Depasa ao realizar um trabalho nos canos, abriu uma cratera no meio da rua, com isso a chuva inundou o local sem ter para onde escoar e acabou invadindo casas e apartamentos.

Revoltado, um morador gravou um vídeo para mostrar os prejuízos causados pela lama que invadiu seu apartamento e danificou móveis em geral, sobretudo aqueles em MDF.

Veja o vídeo: