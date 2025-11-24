Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre

IEPTB-AC promove evento de avaliação dos serviços oferecidos pelos cartórios no estado em 2025.

O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Acre (IEPTB-AC) promoveu uma noite de homenagens e celebração para autoridades e delegatários nesta sexta-feira, 21. O evento serviu para avaliar as ações realizadas pelos cartórios do estado em 2025, como a informatização de toda a base de dados, contribuindo para a qualidade no atendimento ao público.

Segundo o presidente da instituição, Ricardo Martins, o atendimento ao público é um dos mais bem avaliados, o que pode ser confirmado pela própria Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger).

“Nesses 15 anos, desde nossa assunção, apresentamos grande evolução na prestação dos serviços. Os resultados demonstram que conseguimos entregar segurança jurídica, o que oferece garantia para o cidadão que confia nos serviços, e o resultado pode ser checado por meio dos números, em que a Corregedoria registra um baixo índice de queixas”, explicou o presidente do IEPTB-AC.

Ricardo Martins ainda agradeceu o apoio do deputado estadual Pedro Longo, do deputado federal Roberto Duarte e do senador Alan Rick, presentes no evento, e que contribuíram para atender demandas como a questão da regularização fundiária.

“O Tribunal de Justiça tem uma nova relação com os delegatários. Os relatórios apontam a eficiência do serviço realizado pelos cartórios. Depois do último concurso, todos os cartórios possuem titulares, o que é um avanço, estabelecendo uma relação de confiança. A população sabe que no local existe um delegatário, então avançamos e posso afirmar, como cidadão, que, quando precisei, pude constatar o atendimento de excelência”, explicou o corregedor-geral de Justiça, desembargador Nonato Maia.

A solenidade contou com a presença de representantes do Poder Judiciário e de autoridades, como a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, além de representante do governo federal e de parlamentares.

“Os cartórios são essenciais para garantir ao cidadão a oportunidade de ter o documento da casa própria e do terreno. Por isso, apoiamos as ações desenvolvidas, inclusive as do Iteracre, que está realizando a regularização fundiária e precisa de recursos para garantir a documentação das terras”, afirmou Alan Rick.