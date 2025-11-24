Política
Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre
IEPTB-AC promove evento de avaliação dos serviços oferecidos pelos cartórios no estado em 2025.
O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Acre (IEPTB-AC) promoveu uma noite de homenagens e celebração para autoridades e delegatários nesta sexta-feira, 21. O evento serviu para avaliar as ações realizadas pelos cartórios do estado em 2025, como a informatização de toda a base de dados, contribuindo para a qualidade no atendimento ao público.
Segundo o presidente da instituição, Ricardo Martins, o atendimento ao público é um dos mais bem avaliados, o que pode ser confirmado pela própria Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger).
“Nesses 15 anos, desde nossa assunção, apresentamos grande evolução na prestação dos serviços. Os resultados demonstram que conseguimos entregar segurança jurídica, o que oferece garantia para o cidadão que confia nos serviços, e o resultado pode ser checado por meio dos números, em que a Corregedoria registra um baixo índice de queixas”, explicou o presidente do IEPTB-AC.
Ricardo Martins ainda agradeceu o apoio do deputado estadual Pedro Longo, do deputado federal Roberto Duarte e do senador Alan Rick, presentes no evento, e que contribuíram para atender demandas como a questão da regularização fundiária.
“O Tribunal de Justiça tem uma nova relação com os delegatários. Os relatórios apontam a eficiência do serviço realizado pelos cartórios. Depois do último concurso, todos os cartórios possuem titulares, o que é um avanço, estabelecendo uma relação de confiança. A população sabe que no local existe um delegatário, então avançamos e posso afirmar, como cidadão, que, quando precisei, pude constatar o atendimento de excelência”, explicou o corregedor-geral de Justiça, desembargador Nonato Maia.
A solenidade contou com a presença de representantes do Poder Judiciário e de autoridades, como a presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, além de representante do governo federal e de parlamentares.
“Os cartórios são essenciais para garantir ao cidadão a oportunidade de ter o documento da casa própria e do terreno. Por isso, apoiamos as ações desenvolvidas, inclusive as do Iteracre, que está realizando a regularização fundiária e precisa de recursos para garantir a documentação das terras”, afirmou Alan Rick.
Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA
A retirada da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros anunciada pelo governo do presidente Donald Trump foi recebida com entusiasmo por Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, que acompanhou diretamente as negociações e os impactos da taxação sobre cadeias produtivas estratégicas da Amazônia e, em especial, do Acre. A medida devolve competitividade a setores como café, carne bovina, castanha da Amazônia, cacau e açaí, que vinham acumulando prejuízos e retração de contratos no mercado norte-americano.
Segundo Jorge, sua atuação foi decisiva para criar as condições políticas e técnicas que permitiram ao governo brasileiro avançar nas tratativas. Ele articulou reuniões com empresários, setores produtivos e lideranças internacionais, abrindo o espaço diplomático necessário para sustentar a pressão pela retirada das tarifas. “Eu estou onde estou porque luto pelo Acre, porque brigo para que o nosso estado tenha as melhores oportunidades. Quando alguma decisão prejudica quem produz aqui, eu vou atrás para mudar. E conseguimos. Agora nossos produtores voltam a competir de igual para igual”, afirmou.
Recorde histórico em 2025 e expansão em 2026
Mesmo sob o tarifaço, o Acre deve encerrar 2025 com o maior volume de exportações de sua história, aproximando-se de R$ 500 milhões negociados internacionalmente. Com a reversão das tarifas, a expectativa é que 2026 represente um ciclo de expansão ainda mais acelerado, impulsionado pelo avanço da bioeconomia e pela crescente demanda global por produtos amazônicos.
O café robusta amazônico, um dos mais afetados pela sobretaxa e atualmente em ascensão no mercado internacional, deve ser o primeiro a sentir os impactos positivos da medida, retomando competitividade no maior mercado consumidor do mundo. A cadeia da carne bovina tende a normalizar exportações e reativar embarques, enquanto produtos da sociobiodiversidade, como açaí e castanha, recuperam margens e voltam a disputar espaço com custos compatíveis.
O resultado, afirma Jorge, extrapola números comerciais e alcança a vida cotidiana da população: geração de renda, ampliação de contratos, empregos no campo e na cidade e maior circulação econômica dentro do estado.
Lula e reposicionamento do Brasil no comércio internacional
Jorge Viana também destacou que o desfecho das negociações e o crescimento das exportações brasileiras se devem ao empenho direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o início do mandato, Lula recolocou o Brasil na agenda global do comércio, incluindo a realização de 19 encontros empresariais internacionais promovidos pela ApexBrasil a pedido do próprio presidente.
A resolução do contencioso com os Estados Unidos, que ameaçava elevar tarifas a 50% e afetava diretamente o agronegócio amazônico, foi, segundo Viana, fruto dessa retomada diplomática e comercial.
Acre precisa atualizar seu plano estratégico de exportações
Apesar do cenário favorável, Jorge lamentou que o Acre ainda não possua um plano econômico atualizado para orientar e incentivar exportações. “Tudo o que se tem hoje ainda é resultado de governos anteriores”, declarou. Ele reiterou que está à disposição das autoridades estaduais para colaborar na construção de uma nova estratégia para o setor.
O presidente da Apex relembrou que, durante sua gestão no governo do Acre, o estado registrou seu maior crescimento exportador, criou a Agência de Negócios do Acre, implantou distritos industriais em todos os municípios e construiu infraestrutura fundamental para o comércio exterior, como a Estrada do Pacífico.
