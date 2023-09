Missão da ApexBrasil a Nova York posiciona agência entre principais stakeholders mundiais da agenda de desenvolvimento sustentável

Assessoria ApexBrasil – Entre os dias 15 e 19 de setembro de 2023, a delegação da missão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), liderada por seu presidente, Jorge Viana, e pela diretora de Negócios, Ana Paula Repezza, cumpriu agenda em Nova York a qual contemplou participação no evento Sustainable Development Goals (SDGs) in Brazil 2023 na Organização das Nações Unidas (ONU), no fórum Brazil on Focus na bolsa de Nova York e visita às feiras Coterie e Magic, também apoiadas pela agência.

“As Nações Unidas são o local correto para discutirmos a transição energética e a melhora na qualidade de vida no planeta. Temos aqui a oportunidade de corrigirmos os rumos dos padrões de produção globais e de recolocar o Brasil na liderança desses processos”, afirmou Jorge Viana, na sede das Nações Unidas, na sexta-feira, dia 15 de setembro.

O SDGs in Brazil 2023 ocorreu às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas, com objetivo de debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, SDG em inglês). Com paneis temáticos e palco central, as palestras e os debates trataram de temas ligados à Agenda 2030, como clima, água, equidade de gênero, equidade racial, salário digno, saúde mental e anticorrupção.

No painel Ambiente De Negócios, que discutiu os mecanismos voltados à governança, certeza jurídica e estabilidade de regras aplicáveis para o aprimoramento do ambiente de negócios e o incremento à atração de investimentos, Jorge Viana sublinhou o compromisso da ApexBrasil com os temas da agenda ESG – meio ambiente, desenvolvimento social e governança. “A partir da nossa gestão, o tema ESG foi trazido para a estratégia da agência e será uma das diretrizes do Plano Estratégico 2024-2027 da ApexBrasil, mas, já em maio desse ano, instituímos o Comitê ESG para coordenar nossas ações no tema”, afirmou Viana.

Ainda na agenda ESG em 2023 a ApexBrasil marcou o Compromisso com a Equidade de Gênero (Compromisso_Equidade_de_Genero.pdf (apexbrasil.com.br), criando o programa Mulheres e Negócios Internacionais e estimulando a adesão da Agência ao Movimento Elas Lideram do Pacto Global da ONU. “O ESG não é apenas uma tendência passageira, mas, sim, elemento fundamental para o sucesso e a sustentabilidade das empresas e, consequentemente, para a posição do Brasil no cenário internacional” afirmou o presidente da ApexBrasil.

Bolsa de Nova York

Na segunda-feira, dia 18 de setembro, a agenda da delegação da ApexBrasil teve continuidade em Wall Street. O presidente Jorge Viana e a diretora Ana Repezza estiveram no seminário “Brazil on Focus: Greener and committed to Sustainable Development”, que também contou com a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, da presidente do Tesouro americano, Janet Yellen, o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o CEO da Bloomberg, Michael Rubens Bloomberg.

Na ocasião, os representantes da ApexBrasil salientaram o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões. “Como o presidente Lula afirmou recentemente, o mundo não pode só se preocupar em manter as árvores em pé, ele tem q se preocupar com o povo sob as copas. Precisamos de uma sociobioeconomia, um modelo de geração de renda que, além de priorizar a preservação dos recursos naturais do planeta, busque realizar a dignidade humana das populações locais”, afimou o presidente da ApexBrasil.

A diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza, destacou a investidores presentes as linhas prioritárias para atração de investimentos e os serviços oferecidos pela ApexBrasil aos investidores estrangeiros. Segundo a Diretora, “o Brasil tem uma agenda ampla de atração de investimentos, envolvendo desde os grandes projetos estruturantes do PAC, passando pelo Plano de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda e chegando até as oportunidades ligadas à inovação tecnológica e descarbonização da nossa indústria, representadas pela Política de Neoindustrialização do MDIC. A ApexBrasil atua promovendo e facilitando investimentos estrangeiros em todas essas frentes, sempre em parceria com os demais órgãos de governo”.

Alinhada com a política de neoindustrialização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e com a agenda de desenvolvimento sustentável, a ApexBrasil tem 4 eixos estratégicos prioritários para atração de investimentos:

1. Energia (solar, eólica, hidrogênio)

2. Agribusiness (fertilizante, maquinário, biocombustíveis, bebidas e alimentos

3. Pesquisa e desenvolvimento e inovação (cleantech, tecnologia de saúde, tecnologias financeiras, tecnologias para agronegócio)

4. Infraestrutura (portos, integração ferroviária, mineração sustentável, saneamento, cidades inteligentes).

Para facilitar a execução desses investimentos no Brasil, a ApexBrasil oferece informações de mercado e de indústrias, acompanha o processo decisórios dos investidores, realiza eventos de networking, principalmente no exterior, para permitir o contato entre investidores e oportunidades no mercado nacional, fomenta parcerias com órgãos de todos os níveis da federação e auxilia investidores em seu soft landing e na decisão de onde alocar seu investimento

Feiras Coterie e Magic

A Coterie New York, uma das maiores feiras de moda feminina e de assessórios dos Estados Unidos, recebeu 54 marcas brasileiras, e a Magic NY, evento de moda com pegada mais comercial que ocorre no mesmo local, acolheu mais 12 marcas. Foi o maior grupo composto por empresas de vestuário, calçados e acessórios a participar simultaneamente dos dois eventos, a ser realizado no Centro de Convenções Jacob K. Javits.

As marcas estão recebendo apoio através de convênios setoriais com ApexBrasil e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados.

Para a ApexBrasil, a participação dessas 54 marcas nas feiras de NY reflete a maturidade e a diversidade da indústria da moda. “Demonstra não apenas a força e a representatividade da moda brasileira no mercado internacional, mas também a sua pluralidade, visto que estamos apoiando marcas de diversos segmentos da moda, desde vestuário feminino, acessórios, joias e calçados. São marcas que apresentam atributos que buscamos cada vez mais ressaltar e valorizar, como o design criativo, inovação e a sustentabilidade”, pontua Mariele Christ, gestora dos projetos setoriais de moda da ApexBrasil.

Entre os principais stakeholders

A Missão da ApexBrasil a Nova York posiciona a agência entre as principais vozes globais na promoção do desenvolvimento sustentável. Ao participar de eventos na ONU e em Wall Street, a ApexBrasil reforçou o compromisso do Brasil com uma economia verde. Além disso, a presença em feiras de moda nos EUA destacou a diversidade e maturidade da indústria brasileira. O compromisso da agência com os princípios ESG demonstra o papel fundamental da Apex Brasil na construção de um futuro mais justo e ambientalmente responsável.