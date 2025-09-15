Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Ministro Luiz Marinho e Jorge Viana participam da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho em Rio Branco

Publicados

15 de setembro de 2025

Política

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (CNT). O evento será realizado no Sebrae/AC e reunirá representantes do governo, trabalhadores e empregadores para discutir políticas públicas voltadas à geração de emprego e ao fortalecimento das relações trabalhistas no Acre e no Brasil.

Antes da solenidade de abertura, está programada uma coletiva de imprensa às 8h30, no gabinete da presidência do Sebrae, localizado na Avenida Ceará. Durante o encontro, o ministro, acompanhado de autoridades locais, apresentará os objetivos da conferência e abordará os desafios do estado na promoção do trabalho decente, qualificação profissional e geração de renda.

Participação confirmada

Além do ministro Luiz Marinho, a conferência contará com a presença de:

  • Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
  • Leonardo Lani de Abreu, superintendente regional do Trabalho no Acre
  • Marcos Perioto, secretário de Relações do Trabalho do MTE
  • Autoridades estaduais, lideranças sindicais e representantes do setor produtivo
Leia Também:  Na mira do TCE: Ex-prefeitos de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e o vereador de Brasileia Mario Jorge são multados

Sobre a Conferência

A programação da etapa estadual acontece das 8h às 18h, no auditório do Sebrae. A iniciativa integra a II Conferência Nacional do Trabalho, que ocorre em todo o país, promovendo um espaço democrático de diálogo entre trabalhadores, empregadores e poder público. O objetivo é construir propostas que contribuam para a valorização do trabalho decente e para o fortalecimento das relações trabalhistas no Brasil.

Serviço

Local: Sebrae/AC – Av. Ceará, 3693, Jardim Nazle, Rio Branco

Data: 16 de setembro de 2025

Horário da coletiva: 8h30

