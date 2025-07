Ministro dos Transportes, Renan Filho, rebate Michelle Bolsonaro e apresenta investimentos em infraestrutura no Acre

A disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em 2026 deve se tornar uma das mais intensas da história política acreana. No centro desse embate está o senador Márcio Bittar, que, em baixa popularidade e enfraquecido politicamente, trava uma guerra aberta contra a ex-deputada federal Mara Rocha, hoje um dos nomes mais fortes do campo conservador no Acre.

Informações de bastidores ao portal 3 de Julho Notícias indicam que Bittar estaria profundamente incomodado com a ascensão de Mara Rocha e com sua provável candidatura ao Senado. Temendo perder espaço junto ao eleitorado bolsonarista mais fiel, o senador estaria articulando para inviabilizar a entrada da ex-deputada na disputa, recorrendo a manobras políticas vistas por aliados como sinal de desespero.

Enquanto Bittar luta para manter relevância, Mara Rocha avança com discurso firme e coerente com a base conservadora. Sua possível filiação ao Republicanos já conta com o aval do presidente da sigla no Acre, Roberto Duarte, que garantiu apoio irrestrito à candidatura da ex-deputada assim que for oficializada sua entrada no partido.

Sem conseguir reconquistar a confiança popular e desgastado por decisões controversas durante seu mandato, Márcio Bittar busca refúgio em uma aliança com o governador Gladson Cameli (PP), que enfrenta investigações por suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos no Acre. A tentativa de Bittar de se aproximar de um governador também fragilizado e cercado por denúncias é vista como a última cartada de um político que perdeu o protagonismo e tenta, a qualquer custo, se manter no jogo político local — mesmo que isso signifique se aliar a figuras igualmente desacreditadas pela população.

Com o fortalecimento de Mara Rocha e o enfraquecimento de Bittar, a eleição de 2026 promete ser um divisor de águas para a extrema direita acreana. O eleitorado, cada vez mais atento, tende a punir velhas práticas e privilegiar quem se mantém coerente e próximo das bases.