Ministro dos Aeroportos vai receber deputados do Acre para tratar da crise aérea, anuncia Gonzaga

Assessoria – O deputado estadual Nicolau Júnior (PP), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, vai intermediar junto ao governo do Estado a realização de mutirão de saúde para desafogar a fila de exames em crianças com suspeita de transtorno do espectro autista (TEA) nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Hoje, o Acre conta com uma demanda muito grande de famílias que procuram diagnóstico de autismo. Nem todas as cidades oferecem esse atendimento aos acreanos. Diante disso, centenas de pessoas aguardam na fila de exames nas duas principais cidades do estado.

De acordo com Nicolau, a intenção é agilizar os exames para se ter um diagnóstico precoce e desafogar a fila de exames.

“Diante das nossas viagens ao interior do Acre muitas mães e pais de famílias nos procuram relatando a dificuldade no diagnóstico do autismo. Com um mutirão com especialistas como neuropediatras e outros profissionais poderemos desafogar a fila de exames e proporcionar a essas crianças a oportunidade de iniciarem o tratamento o quanto antes. Também sabemos que nem todas as famílias têm condições financeiras para viajarem para procurar atendimento. Nossa intenção é diminuir o sofrimento dos acreanos”, disse Nicolau.

Segundo especialistas, quanto mais cedo a criança for diagnosticada com autismo e iniciar o tratamento melhora o desenvolvimento geral da pessoa, ajudando-a a aprender novas habilidades, que lhes permitirão ser mais independentes ao longo da vida.