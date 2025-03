Ministro do Turismo Celso Sabino será recebido pelo prefeito Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul

Antes mesmo do ministro chegar ao Acre, ele já exalta as belezas do município – Foto: Sérgio Lima/ Poder 360 19/07/2023



Na próxima quinta-feira, 3, Cruzeiro do Sul vai receber o Ministro do Turismo, Celso Sabino, que desembarcará no município para uma série de compromissos. O prefeito Zequinha Lima vai recepciona-lo no aeroporto junto com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, e acompanhar todas as atividades programadas.

O ministro deve chegar às 10h30 e, em seguida, às 10h40, assinará a Ordem de Serviço para a reforma da Vila Olímpica Local. Este projeto, financiado pelo governo federal, será executado pela prefeitura municipal. Às 11h30, Celso Sabino realizará uma visita técnica ao Polo Moveleiro e, na sequência, conhecerá o Rio Crôa, um dos principais atrativos turísticos da região. A agenda ainda inclui um sobrevoo de helicóptero pelo Parque Nacional da Serra do Divisor.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, enfatizou a importância da visita. “A vinda do ministro representa oportunidades para o fortalecimento do turismo, através da criação de políticas, melhorias na infraestrutura e atração de investimentos para nossa cidade. Ele vai ver pessoalmente todo nosso potencial turístico e isso faz toda a diferença”, afirmou Terças.

O “Tapete Verde” do Rio Croa em evidência

O ministério do Turismo – Mtur, publicou em suas redes sociais um vídeo que mostra o “tapete verde” formado pela vegetação que cobre as águas do Rio Croa. Em sua postagem, ressaltou a beleza, ilustrando uma canoa que deslizava suavemente pela vegetação, abrindo caminho, republicando postagem do fotógrafo acreano Pedro Devani.

“Nas águas tranquilas do Rio Croa, a Amazônia se reflete em pura poesia. Cercado por igarapés e vegetação nativa, esse refúgio no Acre fascina pela serenidade e pelos vibrantes tons da floresta”, postou o Ministério do Turismo.

Veja as postagens

Agenda do Ministro em Cruzeiro do Sul

