Ministra Marina Silva diz que destruir “presente de Deus” é “ingratidão” após Lula sinalizar que pode contrariá-la na Foz do Amazonas

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva – Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, expressou nesta segunda-feira, 22, sua opinião de que destruir um “presente de Deus” é uma “ingratidão com o criador”.

Ministra destacou ainda que as “pessoas mais vulneráveis” são vítimas das “piores consequências dos nossos atos”, relembrando o compromisso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria assumido de proteger o Ibama e os indígenas. Marina fez essas declarações após o petista sinalizar que pode contrariá-la no projeto de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, aponta reportagem de Isabella Alonso Panho, no Estadão.

A ministra participou da mesa de abertura da Semana Laudato Si, um evento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que teve início nesta manhã em Brasília. Marina replicou trechos do discurso no Twitter.

“Se a gente destrói o presente de Deus, é uma ingratidão com o criador. É muita contradição dizer que ama o criador e desrespeitar a criação, dizer que ama o criador e destruir a criação”, escreveu Marina, sem citar a disputa protagonizada por ela e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que apoia o projeto da Petrobras na Região Norte.