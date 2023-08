Ministra Marina Silva diz que decisão do Ibama de barrar exploração de petróleo na Margem Equatorial é inegociável

A Vereadora Elzinha Mendonça (PSB), usou a tribuna da Câmara, nesta terça-feira, 22, para tratar de temas relevantes à capital, dentre eles a defesa das mulheres contra o feminicídio, lembrando que a parlamentar participou da implantação do Fórum Estadual de Políticas para as Mulheres, promovido pelo governo estadual.

Durante seu discurso, Elzinha Mendonça destacou a importância de combater o feminicídio e minimizar as mortes de mulheres em todo o estado. Ela reforçou o compromisso da Câmara Municipal em lutar contra a violência de gênero e se solidarizou com as famílias das vítimas.

A vereadora também relatou que a Câmara aprovou recentemente, um projeto de Isenção do IPTU para as pessoas atingidas pela cheia deste ano. No entanto, Elzinha Mendonça afirmou que recebeu reclamações de moradores de que a prefeitura continua cobrando o imposto mesmo após a aprovação da lei.

Diante disso, a vereadora fez um ofício solicitando explicações à prefeitura e reivindicando o cumprimento da legislação.

A parlamentar destacou que a prefeitura precisa cumprir a lei aprovada pela Câmara, e afirmou que irá fiscalizar a prefeitura para garantir que a lei seja cumprida.