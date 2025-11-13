Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30

Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA

O governo brasileiro abriu oficialmente, em Belém, o Pavilhão do Balanço Ético Global (BEG), espaço instalado na Zona Azul da COP30 para promover debates sobre soluções éticas diante da crise climática. A estrutura, inaugurada, simboliza a etapa final de um processo que envolveu diálogos internacionais voltados à construção de um pacto global baseado na colaboração entre governos, sociedade civil e lideranças comunitárias. Ao longo da conferência, o pavilhão irá sediar uma série de atividades com especialistas de diversas áreas.

Durante a cerimônia, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o BEG pretende deixar um legado permanente para as futuras conferências climáticas. Segundo ela, a perspectiva ética precisa estar no centro das decisões ambientais, em um momento em que o mundo debate metas e responsabilidades comuns para conter o aquecimento global. A ministra citou ainda a importância da cooperação entre países e setores para transformar desafios ambientais em ações conjuntas e efetivas.

A solenidade contou com a presença de representantes de organismos internacionais, lideranças políticas e autoridades de diferentes continentes, incluindo a primeira-dama Janja Lula da Silva e o presidente da COP30, André Corrêa do Lago. As falas convergiram para a defesa de um modelo de desenvolvimento capaz de unir justiça climática, responsabilidade social e compromisso com a vida humana, reforçando que a crise climática também é uma crise ética que atinge populações vulneráveis de forma desproporcional.

Inspirado no primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, o BEG reúne recomendações apresentadas por lideranças políticas, religiosas e comunitárias em encontros realizados nos seis continentes. O objetivo é orientar governos sobre caminhos viáveis para acelerar a transição energética, combater o desmatamento e implementar políticas de adaptação climática. Com esse esforço coletivo, o Brasil e parceiros internacionais esperam fortalecer o pacto climático global e ampliar a mobilização rumo à COP30.