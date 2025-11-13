Política
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA
O governo brasileiro abriu oficialmente, em Belém, o Pavilhão do Balanço Ético Global (BEG), espaço instalado na Zona Azul da COP30 para promover debates sobre soluções éticas diante da crise climática. A estrutura, inaugurada, simboliza a etapa final de um processo que envolveu diálogos internacionais voltados à construção de um pacto global baseado na colaboração entre governos, sociedade civil e lideranças comunitárias. Ao longo da conferência, o pavilhão irá sediar uma série de atividades com especialistas de diversas áreas.
Durante a cerimônia, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o BEG pretende deixar um legado permanente para as futuras conferências climáticas. Segundo ela, a perspectiva ética precisa estar no centro das decisões ambientais, em um momento em que o mundo debate metas e responsabilidades comuns para conter o aquecimento global. A ministra citou ainda a importância da cooperação entre países e setores para transformar desafios ambientais em ações conjuntas e efetivas.
A solenidade contou com a presença de representantes de organismos internacionais, lideranças políticas e autoridades de diferentes continentes, incluindo a primeira-dama Janja Lula da Silva e o presidente da COP30, André Corrêa do Lago. As falas convergiram para a defesa de um modelo de desenvolvimento capaz de unir justiça climática, responsabilidade social e compromisso com a vida humana, reforçando que a crise climática também é uma crise ética que atinge populações vulneráveis de forma desproporcional.
Inspirado no primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, o BEG reúne recomendações apresentadas por lideranças políticas, religiosas e comunitárias em encontros realizados nos seis continentes. O objetivo é orientar governos sobre caminhos viáveis para acelerar a transição energética, combater o desmatamento e implementar políticas de adaptação climática. Com esse esforço coletivo, o Brasil e parceiros internacionais esperam fortalecer o pacto climático global e ampliar a mobilização rumo à COP30.
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos.
O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira, veio a público para detalhar os motivos que levaram à suspensão da sessão plenária realizada na última terça-feira. De acordo com o parlamentar, a medida foi tomada após a equipe técnica identificar inconsistências nos vetos encaminhados pelo Poder Executivo, que, segundo ele, chegaram de forma abrangente e sem a precisão necessária para análise imediata.
Lira afirmou que a expectativa é de que a sessão seja reaberta ainda nesta quarta para a apreciação dos vetos relacionados à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Após essa etapa, a Câmara deve concentrar esforços na análise da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que já se encontra nas comissões e deverá receber sugestões e emendas dos vereadores antes de ser votada em plenário.
O presidente informou ainda que o orçamento previsto para a Câmara no próximo ano é de R$ 63 milhões, mas existe a intenção de ampliar o valor. Lira destacou que a equipe técnica está avaliando cuidadosamente os dados de arrecadação para definir um montante que respeite o limite constitucional, mas que seja suficiente para atender às necessidades administrativas, projetando alcançar cerca de R$ 71 milhões.
Com a proximidade do recesso parlamentar, Joabe Lira adiantou que a Casa pretende concluir todas as votações pendentes antes do prazo final. Embora o limite legal seja 22 de dezembro, o presidente afirmou que trabalha para encerrar as deliberações até a segunda semana do mês, incluindo matérias consideradas urgentes pela Mesa Diretora.
