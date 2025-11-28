Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos

Ministra reage à derrubada de vetos e diz que país enfrenta “momento de luto ambiental” – Foto: Fernando Donasci/ MMA

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez duras críticas à decisão do Congresso Nacional de derrubar 56 vetos relacionados à legislação ambiental, classificando o ato como um “momento de luto” para o país. Segundo ela, o que ocorreu não foi apenas um ajuste na legislação, mas uma ruptura profunda com um sistema de proteção que levou décadas para ser construído e consolidado em todo o território nacional.

Para Marina, o impacto sobre o licenciamento ambiental será severo, especialmente diante do agravamento dos eventos climáticos extremos. A ministra afirmou que a mudança desmonta um arcabouço que, por quase meio século, evitou tragédias socioambientais. “Estamos vendo secas extremas, enchentes, incêndios, ondas de calor e até tornados. E, justamente agora, desmontam o que nos protegia”, declarou.

A ministra também expressou preocupação com o enfraquecimento de órgãos como Ibama e ICMBio, que, segundo ela, ficam sem ferramentas adequadas para garantir a segurança da população. Marina destacou que o governo estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter os efeitos da decisão. Na sua avaliação, a medida afronta diretamente o artigo 225 da Constituição, que estabelece o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado.

Um dos pontos mais criticados por Marina é a chamada licença por autodeclaração, mecanismo que permite ao próprio empreendedor afirmar que está cumprindo a legislação ambiental. Para ela, esse modelo abre brechas perigosas e ignora lições deixadas por tragédias como Mariana e Brumadinho. “É colocar nas mãos do próprio interessado a responsabilidade de dizer que tudo está certo. É a porta aberta para o descontrole”, reforçou.

Encerrando sua manifestação, Marina Silva disse que a sensação deixada pela votação no Congresso é a de que um ciclo de proteção foi desmontado de forma abrupta. “Décadas de construção foram eliminadas em uma única sessão. E isso ocorre quando a população mais precisa de amparo do Estado”, lamentou.