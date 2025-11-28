Política
Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos
Política
Ministra reage à derrubada de vetos e diz que país enfrenta “momento de luto ambiental” – Foto: Fernando Donasci/ MMA
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez duras críticas à decisão do Congresso Nacional de derrubar 56 vetos relacionados à legislação ambiental, classificando o ato como um “momento de luto” para o país. Segundo ela, o que ocorreu não foi apenas um ajuste na legislação, mas uma ruptura profunda com um sistema de proteção que levou décadas para ser construído e consolidado em todo o território nacional.
Para Marina, o impacto sobre o licenciamento ambiental será severo, especialmente diante do agravamento dos eventos climáticos extremos. A ministra afirmou que a mudança desmonta um arcabouço que, por quase meio século, evitou tragédias socioambientais. “Estamos vendo secas extremas, enchentes, incêndios, ondas de calor e até tornados. E, justamente agora, desmontam o que nos protegia”, declarou.
A ministra também expressou preocupação com o enfraquecimento de órgãos como Ibama e ICMBio, que, segundo ela, ficam sem ferramentas adequadas para garantir a segurança da população. Marina destacou que o governo estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter os efeitos da decisão. Na sua avaliação, a medida afronta diretamente o artigo 225 da Constituição, que estabelece o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado.
Um dos pontos mais criticados por Marina é a chamada licença por autodeclaração, mecanismo que permite ao próprio empreendedor afirmar que está cumprindo a legislação ambiental. Para ela, esse modelo abre brechas perigosas e ignora lições deixadas por tragédias como Mariana e Brumadinho. “É colocar nas mãos do próprio interessado a responsabilidade de dizer que tudo está certo. É a porta aberta para o descontrole”, reforçou.
Encerrando sua manifestação, Marina Silva disse que a sensação deixada pela votação no Congresso é a de que um ciclo de proteção foi desmontado de forma abrupta. “Décadas de construção foram eliminadas em uma única sessão. E isso ocorre quando a população mais precisa de amparo do Estado”, lamentou.
Política
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do presidente da Apex e ex-governador do Acre, Jorge Viana, que acompanhou a comitiva no berço dos movimentos sociais da floresta. A visita reuniu simbolismo, memória e reafirmação da força política que Xapuri representa para o Acre e para o Brasil.
Jorge Viana foi amplamente reconhecido pelas lideranças presentes como uma das figuras mais importantes na preservação da memória e no fortalecimento do legado de Chico Mendes. Ao lado de Edinho, ele ressaltou que Xapuri continua sendo referência nacional da resistência seringueira, cidade que moldou a trajetória política moderna do Acre e inspirou gerações de militantes.
Durante o encontro, Edinho Silva afirmou que não poderia vir ao Acre sem pisar em Xapuri, destacando que o trabalho iniciado por Chico Mendes e fortalecido por lideranças como Jorge Viana segue vivo e pulsante. “A história da Amazônia não pode ser contada sem o Acre, e a história do Acre não pode ser contada sem Xapuri. E Jorge é parte essencial dessa construção”, declarou Edinho.
Jorge Viana, por sua vez, reforçou que o legado da luta dos extrativistas não é apenas passado, é guia para o futuro. Para ele, a reorganização do projeto político no estado passa obrigatoriamente por Xapuri. “Foi daqui que o Acre ganhou voz no mundo. E é daqui que precisamos reconstruir um novo ciclo de esperança”, afirmou.
As lideranças estaduais e municipais também destacaram a importância da presença de Jorge e Edinho neste momento de rearticulação do PT no Acre. O presidente estadual do partido, André Kamai, e a presidente municipal, Zilah Bezerra, ressaltaram que Xapuri segue sendo a “alma da luta” e que a presença das duas principais lideranças, Edinho Silva e Jorge Viana, simboliza a retomada de um projeto político com raízes profundas na floresta.
Encerrando a plenária, Edinho reforçou que o PT só disputará os rumos do país se estiver forte no Norte, e citou a parceria com Jorge Viana como fundamental para essa reconstrução. “Aqui se decide o futuro do século XXI, e o PT precisa estar à altura desse desafio”, concluiu.
Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
Prefeito Carlinhos do Pelado intensifica manutenção e garante limpeza completa no Parque Centenário em Brasiléia
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
Presidente nacional do PT visita Xapuri e reafirma que futuro do Brasil passa pela Amazônia
POLÍTICA
Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos
Ministra reage à derrubada de vetos e diz que país enfrenta “momento de luto ambiental” – Foto: Fernando Donasci/ MMA...
Em Xapuri, ex-governador Jorge Viana ganha destaque em visita histórica do presidente nacional do PT ao berço da luta acreana
A presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Xapuri, ganhou ainda mais dimensão com a participação marcante do...
Veja o vídeo: Alunos caminham quilômetros na lama após prefeito Padeiro ignorar totalmente o ramal Antônio das Tintas, em Bujari
Estudantes denunciam abandono total do ramal Antônio das Tintas e cobram ação do prefeito Padeiro Alunos que vivem no ramal...
POLÍCIA
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
Foragido da Justiça do Acre é capturado em área rural de Roraima após duas décadas de crime contra enteada
Suspeito de violência sexual contra enteada é encontrado após 20 anos de fuga – Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um homem...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Flamenguistas de Brasileia seguem viagem rumo a Lima, no Peru, para acompanhar a final da Conmebol
Torcida rubro-negra de Brasileia viaja ao Peru para final da Conmebol. Torcedores do Flamengo mostraram toda a paixão pelo clube...
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque4 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
-
Tudo Sobre Política II5 dias atrás
Maria Antônia, Dêda e Eduardo Velloso promovem grande festa de Natal antecipado na Vila Redenção
-
Esporte4 dias atrás
Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru
-
Política Destaque4 dias atrás
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra entre PL e PP e expõe disputa envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza