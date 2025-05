Ministra Marina Silva deixa audiência na Comissão de Infraestrutura após sofrer nova violência de gênero do senador Plínio Valério

Diante de Atacada pelo o senador Plínio Valério, Marina Silva abandona sessão do Senado, declarações foram consideradas ofensivas – Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira (27) foi palco de mais um episódio de hostilidade contra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Diante de ataques e declarações consideradas ofensivas, Marina deixou a reunião após o senador Plínio Valério (PSDB-AM) recusar pedir desculpas por ofensas direcionadas a ela, relata a Folha de S. Paulo.

A tensão teve como estopim um comentário do senador amazonense, que tentou separar a pessoa da ministra: “Quero separar a mulher da ministra, porque a primeira merece respeito, a segunda, não”. Marina reagiu imediatamente e afirmou que só permaneceria se recebesse um pedido de desculpas. O senador se recusou a retratar-se, e ela então se retirou do plenário.

O episódio não foi isolado. Em março, durante audiência da CPI das ONGs, Plínio Valério já havia atacado Marina ao declarar: “imagine o que é tolerar a Marina 6 horas e 10 minutos sem enforcá-la?”. A fala foi amplamente rechaçada na época, inclusive pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que a classificou como “infeliz” e potencialmente estimuladora da violência. O repúdio se estendeu à bancada feminina, à primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e outras lideranças políticas.

Durante a sessão desta terça, o clima esquentou novamente quando o senador Marcos Rogério (PL-RO), presidente da comissão, sugeriu que a ministra deveria “se colocar no seu lugar”. A afirmação foi duramente criticada por parlamentares como a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que manifestaram solidariedade a Marina.

Disputa sobre a BR-319 e o petróleo na Margem Equatorial – Um dos principais focos do debate foi a BR-319, rodovia que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM), cuja repavimentação enfrenta entraves ambientais há anos. A obra é motivo de pressão constante por parte de políticos da região amazônica, como o senador Omar Aziz (PSD-AM), que confrontou Marina em plenário.

A ministra foi convidada para explicar a criação de uma unidade de conservação marinha na região da Margem Equatorial, no litoral norte do país, onde a Petrobras reivindica autorização para prospecção de petróleo. Segundo Marina, o processo de criação da área protegida é antigo e não tem como objetivo barrar a exploração. “[A unidade de conservação] não incide sobre os blocos de petróleo. E não foi inventado agora para inviabilizar a Margem Equatorial. Isso é um processo que vem desde 2005”, explicou, ao apresentar um histórico da proposta aos parlamentares.

Ela também ressaltou a complexidade técnica envolvida na prospecção na Margem Equatorial, cuja profundidade média chega a 5 mil metros: “o Ibama tem queimado todas as sobrancelhas porque essa é frente nova em uma região muito delicada”, afirmou. Marina ainda enfatizou que as atividades em curso não se referem à extração, mas apenas à fase exploratória.

No último dia 19, o Ibama aprovou a estrutura de resgate à fauna apresentada pela empresa no município de Oiapoque (AP), o que liberou a realização de um teste conhecido como avaliação prévia operacional. Esse é o último passo antes da decisão final sobre a concessão da licença para o poço exploratório.

Marina sob fogo cruzado – Desde o início do atual governo, Marina Silva vem sendo alvo de intensas críticas no Senado, sobretudo por parte da chamada bancada da Amazônia. No começo de abril, alguns senadores chegaram a levar suas queixas diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um jantar em Brasília.

Veja o vídeo:

A quantidade de ataques de gênero que sofre a ministra @MarinaSilva é impressionante. "Ponha-se no seu lugar", disse o senador Marcos Rogério (PL-RO). Pôr-se em que lugar? O de Ministra de Estado? De um dos principais nomes do debate ambiental no mundo?pic.twitter.com/C0UDNlIYRC — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) May 27, 2025