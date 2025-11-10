Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática

Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente da ApexBrasil) participaram da inauguração do Espaço Chico Mendes, uma parceria entre o Comitê Chico Mendes, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e a Fundação Banco do Brasil, realizada neste domingo, em Belém, antecedendo a abertura oficial da COP30.

O evento foi muito prestigiado e contou com a presença de lideranças políticas, pessoas associadas a movimentos sociais e representantes das populações tradicionais da Amazônia.

O legado de Chico Mendes voltou ao centro das atenções internacionais com a inauguração, neste domingo, em Belém, do Espaço Chico Mendes, criado em parceria entre o Comitê Chico Mendes, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e a Fundação Banco do Brasil. A abertura, que antecedeu a cerimônia oficial da COP30, marcou o reencontro do Acre com a agenda ambiental que o mundo aprendeu a admirar a partir da luta do líder seringueiro, reconhecido internacionalmente por sua atuação em defesa da floresta e dos povos da Amazônia.

O espaço abriga uma grande exposição sobre a vida e a trajetória de Chico Mendes, com imagens, documentos e registros inéditos, e também conta com um ambiente dedicado a debates, rodas de conversa e oficinas com povos indígenas, comunidades tradicionais e representantes de organizações da sociedade civil.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, emocionaram a plateia com discursos que relembraram a convivência pessoal com o líder seringueiro e ressaltaram a atualidade de seu legado. Os dois destacaram o papel de Chico Mendes na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que inspira o mundo até hoje e defenderam a continuidade de políticas que integrem a conservação da floresta à melhoria da qualidade de vida na região amazônica.

“O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes. As políticas públicas do Estado perderam protagonismo, mas sua história continua sendo o que temos de mais forte para apresentar ao mundo, um exemplo de resistência e compromisso com a floresta”, afirmou Jorge Viana.

Jorge elogiou o empenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Marina Silva em recolocar o Brasil como referência nas negociações climáticas globais. “Os desafios são enormes, mas estou muito otimista. Acredito que os resultados virão e poderão ser materializados, desde que os que lideram as políticas públicas na Amazônia compreendam que é preciso praticar, e não apenas discursar, sobre desenvolvimento sustentável”, completou.

O presidente da ApexBrasil destacou ainda a necessidade de melhorar a vida dos 30 milhões de habitantes da Amazônia, especialmente os que vivem nas cidades. “O mais importante é mudar a vida das pessoas. Defendo que parte dos recursos gerados, inclusive pela exploração futura da margem equatorial, seja destinada diretamente a quem vive na Amazônia, nas florestas e nas cidades. Só assim poderemos ter um novo ciclo de prosperidade e justiça ambiental”.