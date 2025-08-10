Política
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental
Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que a criação da Licença Ambiental Especial (LAE), prevista na nova Medida Provisória (MP) do governo para agilizar obras estratégicas, não significará afrouxamento das regras de proteção ambiental.
A declaração foi dada ao jornal O Globo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar trechos do projeto aprovado pelo Congresso e, na sequência, editar a MP que entra em vigor de forma imediata.
A proposta da LAE havia sido apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e incluída no texto legislativo que alterava regras de licenciamento ambiental. O projeto original previa que a licença fosse emitida em etapa única, mas esse ponto foi retirado por Lula. Segundo Marina, os vetos “corrigiram inadequações” e a MP mantém a exigência de seguir as etapas previstas pelos órgãos ambientais, com todas as condicionantes e exigências técnicas.
“O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável”, afirmou a ministra.
A MP também determina que os projetos estratégicos sejam definidos por um Conselho de Governo, com participação igualitária de todos os ministérios, incluindo Transportes, Minas e Energia, Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, Povos Indígenas, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Meio Ambiente.
“A segunda novidade é que a definição sobre os empreendimentos estratégicos passará a ocorrer de maneira colegiada e submetida a um regramento claro”, explicou Marina.
Outro ponto é o prazo máximo de 12 meses para que os órgãos licenciadores se manifestem sobre os empreendimentos prioritários. A medida não garante a emissão da licença, mas obriga a resposta — favorável ou não — dentro desse período.
“Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta virá de maneira mais célere, sem prejuízo à qualidade técnica da análise”, destacou a ministra.
Apesar das garantias do governo, a Frente Parlamentar Ambientalista Mista expressou preocupação. Em nota, o grupo alertou que a aceleração do processo pode permitir que obras sejam autorizadas antes da conclusão de análises completas, fragilizando salvaguardas legais e aumentando o risco de danos irreversíveis aos ecossistemas.
Na última sexta-feira (8), Lula vetou 63 dispositivos do projeto de lei que flexibilizava o licenciamento, entre eles a possibilidade de autodeclaração de impacto ambiental para obras de médio potencial poluidor, conhecida como Licença por Adesão e Compromisso. Também foi derrubada a permissão para que estados e municípios definissem regras próprias sem padronização nacional, o que, segundo o Executivo, geraria insegurança jurídica.
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e climática no Acre – Foto: Assessoria
Com R$ 250 milhões em investimentos, programa vai levar energia elétrica a mais de 6 mil novas famílias; subestações, interligação ao SIN e tarifa social também foram destaques
Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a assinatura de duas novas etapas do programa Luz para Todos no estado. A iniciativa garantirá energia elétrica para cerca de 6 mil novas unidades consumidoras, entre residências e pequenos comércios, com um investimento de R$ 250 milhões.
Criado em 2003 ainda no primeiro mandato do presidente Lula, o programa já transformou a realidade de milhões de brasileiros e, no Acre, mais de 280 mil pessoas — o equivalente a um terço da população — já foram beneficiadas.
“O Acre é um exemplo vivo de como o Luz para Todos transforma realidades. Desde sua criação, mais de 280 mil acreanas e acreanos saíram da escuridão para uma vida com dignidade, oportunidades e esperança. E reafirmamos hoje: nenhum brasileiro será deixado para trás”, afirmou Alexandre Silveira durante cerimônia pública.
Novas subestações e interligação energética
Além da ampliação do Luz para Todos, o ministro também participou da inauguração de três novas subestações da Energisa, localizadas em Feijó, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. As estruturas somam R$ 190 milhões em investimentos e devem beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas.
Silveira ainda destacou uma conquista estratégica para o Acre: a recente conexão de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A obra, que recebeu R$ 720 milhões em recursos, permitirá uma economia de 6 milhões de litros de diesel por ano e reduzirá em 1,5 milhão de toneladas as emissões de CO₂ na região amazônica.
“Essa é uma política pública que une inclusão social, eficiência energética e proteção ambiental. Estamos garantindo energia com responsabilidade, com respeito à floresta e às comunidades”, destacou o ministro.
Tarifa social: energia gratuita para quem mais precisa
Outro ponto importante apresentado foi o reforço do programa Luz do Povo, que oferece energia gratuita para cerca de 300 mil pessoas no Acre que consomem até 80 kWh por mês.
“Levar energia para todos só é possível se alcançarmos também aqueles que não têm condições de pagar. Esse é o verdadeiro sentido da inclusão social e do nosso compromisso com a justiça energética”, declarou Silveira.
Investimento com olhar social e ambiental
Todas essas ações fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), dentro da estratégia do Governo Federal de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, unindo inclusão social, geração de empregos, transição energética e preservação ambiental.
Ao final do evento no Acre, o ministro Alexandre Silveira seguiu com o presidente Lula para o estado de Rondônia, onde novos investimentos pelo programa Luz para Todos também foram anunciados.
