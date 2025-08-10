Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que nova licença ambiental não flexibiliza a proteção ambiental

Marina Silva – Foto: Rogério Cassimiro/ MMA

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu que a criação da Licença Ambiental Especial (LAE), prevista na nova Medida Provisória (MP) do governo para agilizar obras estratégicas, não significará afrouxamento das regras de proteção ambiental.

A declaração foi dada ao jornal O Globo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar trechos do projeto aprovado pelo Congresso e, na sequência, editar a MP que entra em vigor de forma imediata.

A proposta da LAE havia sido apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e incluída no texto legislativo que alterava regras de licenciamento ambiental. O projeto original previa que a licença fosse emitida em etapa única, mas esse ponto foi retirado por Lula. Segundo Marina, os vetos “corrigiram inadequações” e a MP mantém a exigência de seguir as etapas previstas pelos órgãos ambientais, com todas as condicionantes e exigências técnicas.

“O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável”, afirmou a ministra.

A MP também determina que os projetos estratégicos sejam definidos por um Conselho de Governo, com participação igualitária de todos os ministérios, incluindo Transportes, Minas e Energia, Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, Povos Indígenas, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Meio Ambiente.

“A segunda novidade é que a definição sobre os empreendimentos estratégicos passará a ocorrer de maneira colegiada e submetida a um regramento claro”, explicou Marina.

Outro ponto é o prazo máximo de 12 meses para que os órgãos licenciadores se manifestem sobre os empreendimentos prioritários. A medida não garante a emissão da licença, mas obriga a resposta — favorável ou não — dentro desse período.

“Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta virá de maneira mais célere, sem prejuízo à qualidade técnica da análise”, destacou a ministra.

Apesar das garantias do governo, a Frente Parlamentar Ambientalista Mista expressou preocupação. Em nota, o grupo alertou que a aceleração do processo pode permitir que obras sejam autorizadas antes da conclusão de análises completas, fragilizando salvaguardas legais e aumentando o risco de danos irreversíveis aos ecossistemas.

Na última sexta-feira (8), Lula vetou 63 dispositivos do projeto de lei que flexibilizava o licenciamento, entre eles a possibilidade de autodeclaração de impacto ambiental para obras de médio potencial poluidor, conhecida como Licença por Adesão e Compromisso. Também foi derrubada a permissão para que estados e municípios definissem regras próprias sem padronização nacional, o que, segundo o Executivo, geraria insegurança jurídica.