Ministério Público vai investigar nomeação da esposa do prefeito Bocalom com salário de R$ 28,5 mil

Em discurso nesta quarta-feira (12) o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) saiu em defesa dos militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que há 10 anos aguardam por um reajuste salarial. Ele frisou que as discussões devem acontecer agora para quando abrir a folga fiscal, as negociações estejam bem encaminhadas.

“Não interessa à Policiai Militar e ao Corpo de Bombeiros uma discussão de percentual, porque se for discutir percentual, vem o velho golpe. É só lembrar dos 5% a cada tempo não acumulativos, que sequer repõe a inflação do período anterior. O que vai fazer justiça salarial tanto a Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros é a alteração do estatuto e reestruturação de carreira. Como fazer isso? Vocês não podem cair mais uma vez no velho golpe, que é o golpe da Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar disse ainda que é preciso ficar atento, isso porque o governo quando abre a folga fiscal, logo encaminha à Assembleia um projeto para aumentar cargos comissionados, deixando de lado as pautas dos servidores.

“Quando abre a folga da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fila das diversas categorias é enorme e o governo, a primeira coisa que faz é mandar para cá um projeto aumentando os cargos de confiança e aí a folga acaba e dar-se uma barrigada, jogando a reinvindicação para o ano seguinte. A negociação que vai valer é a feita agora para quando a abrir a brecha da Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês já estão com o entendimento feito. Eu quero manifestar, contem com o nosso mandato para fazer justiça às carreiras militares do estado do Acre”, reforçou.