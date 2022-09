Ministério Público dá 15 dias para o secretário Joabe Lira se explicar sobre as denúncia de “frequência ao trabalho e viagens” sem autorização de diretor

Ministério Público do Acre (MPAC) deu 15 dias para que o Secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, apresente documentos que comprovem a frequência ao trabalho e a autorização de viagens do diretor de gestão do órgão, Wellington Divino Chaves Souza.

De acordo com o despacho da Promotora de Justiça, Laura Cristina de Almeida Miranda, o MPAC recebeu a notícia por meio da ouvidoria do órgão, onde Divino é denunciado por supostamente não frequentar o trabalho de forma assíduo e viajar para fins que não teriam relação ao trabalho na prefeitura e mesmo assim receber os salários de forma integral, o que foi chamado pela denúncia de “Danos ao erário público por inassiduidade habitual no exercício da função, viagens para fora do Acre sem autorização formal do prefeito, em detrimento da função pública”.

Wellington Divino é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Acre e uma das viagens que teria ido sem autorização do município, de acordo com a denúncia, ocorreu em novembro do ano passado, em Caldas Novas (GO), onde teria participado do Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal. Outra denúncia é a de que Divino usa espaço físico e equipamentos da prefeitura, na hora do expediente, para atribuições relacionadas ao CR/AC.

A representante do MPAC determina que em 15 dias, Joabe, como gestor da pasta, apresente esclarecimentos sobre a denúncia, ficha funcional, financeira e o ponto do servidor no período de janeiro de 2021 a março de 2022.

A reportagem do ac24horas procurou Joabe Lira que garantiu que irá responder ao MPAC. “Eu desconheço esse tipo de situação. Nós trabalhamos mais do que o horário normal. Essas denúncias tem como pano de fundo tentar atrapalhar a nossa gestão que vem dando resultados positivos. Vamos responder ao Ministério Público como temos feito com todas as outras denúncias”, explicou.

Wellington Divino foi procurado, mas não atendeu às ligações e mensagens da reportagem.