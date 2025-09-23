Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Rio Branco. As portarias, assinadas pelo promotor de Justiça Abelardo Townes de Castro Júnior no dia 18 de setembro, foram publicadas no Diário Eletrônico do órgão nesta segunda-feira (22).

As denúncias revelam que duas crianças, identificadas pelas iniciais A.A.S.C. e M.S.C., estão sem acesso a professor mediador nas escolas em que foram matriculadas. Esse descaso compromete diretamente a inclusão escolar e o processo de aprendizagem, violando não apenas a Constituição Federal, mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outras normas que asseguram direitos às pessoas com deficiência.

Na prática, a Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão de Tião Bocalom, falha em oferecer o mínimo necessário para garantir que alunos com necessidades específicas recebam acompanhamento adequado.

Nos despachos, o MPAC determinou:

O envio de ofícios à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Estadual de Educação e Cultura, exigindo informações e medidas urgentes;

A designação de servidores da Promotoria para acompanhar diretamente os casos;

Prazo inicial de um ano para tramitação dos procedimentos, com possibilidade de prorrogação.

O objetivo é assegurar que as crianças com deficiência tenham acesso à escola em condições dignas, com a devida mediação pedagógica.

Mais uma vez, a gestão de Tião Bocalom é exposta pela incapacidade de implantar políticas públicas inclusivas. Em vez de garantir prioridade absoluta, como determina a Constituição, a Prefeitura permite que famílias enfrentem constrangimento e sofrimento diante da falta de estrutura básica para seus filhos aprenderem.

Enquanto o Ministério Público age para proteger direitos fundamentais, a administração municipal se mantém omissa diante de situações que exigem sensibilidade, responsabilidade e compromisso social.

Concluídas as diligências, os procedimentos retornarão ao MPAC para deliberações posteriores. Caso fique comprovada a negligência, a gestão de Tião Bocalom poderá ser responsabilizada por violar direitos constitucionais e por falhar em garantir uma educação inclusiva, deixando desassistidos justamente aqueles que mais precisam do apoio do poder público.