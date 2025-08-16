Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli

Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli

Quase nenhum veículo de comunicação do Acre tem dado espaço para o drama vivido pelos servidores terceirizados, que enfrentam atrasos constantes nos salários e a humilhação de não terem seus direitos básicos respeitados.

A redação do 3 de Julho Notícias recebeu uma série de mensagens de trabalhadores indignados, especialmente ligados à empresa TEC NEWS, contratada pelo governo e responsável pelos pagamentos que seguem em atraso não apenas no Deracre, mas também em outras secretarias.

O contraste é gritante: de um lado, anúncios de obras e recursos vultosos; de outro, centenas de pais e mães de família obrigados a conviver com a incerteza, sem saber quando poderão pagar suas contas.

Um dos trabalhadores, que pediu para não ser identificado por medo de represálias, desabafou:

“Quem pensa que não somos perseguidos está enganado. Aqui é uma humilhação só. A empresa diz que não recebe do Estado e não tem coragem de expor publicamente. Nós temos que engolir calados, sem saber o dia exato de receber. Isso é falta de respeito do governador Gladson Cameli conosco.”

O depoimento escancara o clima de constrangimento e medo que toma conta dos terceirizados. Enquanto o governo patrocina uma avalanche de publicidade positiva sobre o Deracre, a realidade dos trabalhadores segue invisibilizada e ignorada.

Assim como publicamos a denúncia dos servidores, reafirmamos que o espaço segue aberto para que a assessoria do Deracre ou do governo do Acre apresente suas explicações sobre o atraso nos pagamentos.