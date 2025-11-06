Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS

5 de novembro de 2025

Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução

Envolvido em um dos maiores escândalos já revelados pela CPMI do INSS, o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira preso após mentir à comissão tornou-se peça-chave em um esquema que lança luz sobre repasses suspeitos ao deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) e a vários de seus familiares. Confrontado pelos investigadores sobre transferências financeiras que beneficiaram diretamente a família do parlamentar, o dirigente preferiu se resguardar em silêncio, acentuando ainda mais as suspeitas que cercam Silas e seu clã político.

Em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, a CBPA conseguiu firmar com o INSS um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) sem possuir sequer um associado. Poucos meses depois, a entidade já acumulava mais de 600 mil “filiações” irregulares, operação que resultou no desvio de R$ 219 milhões em prejuízo direto aos aposentados. Durante o interrogatório, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), revelou que dois contratos firmados pela confederação um com a empresa Network e outro com a Conektah Estratégias envolveram repasses que acabaram chegando a membros da família Câmara.

Leia Também:  Jorge Viana apresenta cafeicultura acreana a compradores internacionais de nove países durante agenda da ApexBrasil em Rio Branco

Segundo Gaspar, somente da Network saíram R$ 11 mil para a Fundação Boas Novas, comandada por Jonatas Câmara, irmão de Silas; R$ 37 mil para Heber Câmara, filho do deputado; além de outro repasse de R$ 60 mil ao mesmo beneficiário. A filha do parlamentar, Milena Câmara, recebeu R$ 146 mil, além de mais R$ 24 mil que também saíram da Network. Ao ser questionado sobre a atuação da advogada no esquema, Abraão Lincoln declarou apenas que ela “trabalhava com a entidade”, mas se recusou a explicar a origem dos recursos ou a razão dos pagamentos. O silêncio se repetiu quando o relator citou ainda um depósito de R$ 9 mil diretamente na conta do próprio deputado Silas Câmara.

As perguntas sobre encontros de Abraão Lincoln com Silas no Palácio do Planalto ou no Ministério da Previdência Social também não foram respondidas. Para o relator, os repasses revelam um “fluxo financeiro incompatível” com qualquer atividade legítima da CBPA, reforçando a necessidade de responsabilização dos envolvidos. A revelação levou o presidente da Fepesca-AM, Walzenir Falcão, a informar que solicitará a revogação do título de Cidadão do Amazonas concedido anteriormente a Abraão Lincoln.

Leia Também:  Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social

A honraria havia sido proposta pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), que agora afirma apoiar integralmente a retirada do título diante das novas evidências. Enquanto isso, Silas Câmara citado diversas vezes no esquema e com familiares diretamente beneficiados não respondeu às tentativas de contato para apresentar sua versão dos fatos.

