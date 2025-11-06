Política
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento
Envolvido em um dos maiores escândalos já revelados pela CPMI do INSS, o presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira preso após mentir à comissão tornou-se peça-chave em um esquema que lança luz sobre repasses suspeitos ao deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) e a vários de seus familiares. Confrontado pelos investigadores sobre transferências financeiras que beneficiaram diretamente a família do parlamentar, o dirigente preferiu se resguardar em silêncio, acentuando ainda mais as suspeitas que cercam Silas e seu clã político.
Em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, a CBPA conseguiu firmar com o INSS um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) sem possuir sequer um associado. Poucos meses depois, a entidade já acumulava mais de 600 mil “filiações” irregulares, operação que resultou no desvio de R$ 219 milhões em prejuízo direto aos aposentados. Durante o interrogatório, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), revelou que dois contratos firmados pela confederação um com a empresa Network e outro com a Conektah Estratégias envolveram repasses que acabaram chegando a membros da família Câmara.
Segundo Gaspar, somente da Network saíram R$ 11 mil para a Fundação Boas Novas, comandada por Jonatas Câmara, irmão de Silas; R$ 37 mil para Heber Câmara, filho do deputado; além de outro repasse de R$ 60 mil ao mesmo beneficiário. A filha do parlamentar, Milena Câmara, recebeu R$ 146 mil, além de mais R$ 24 mil que também saíram da Network. Ao ser questionado sobre a atuação da advogada no esquema, Abraão Lincoln declarou apenas que ela “trabalhava com a entidade”, mas se recusou a explicar a origem dos recursos ou a razão dos pagamentos. O silêncio se repetiu quando o relator citou ainda um depósito de R$ 9 mil diretamente na conta do próprio deputado Silas Câmara.
As perguntas sobre encontros de Abraão Lincoln com Silas no Palácio do Planalto ou no Ministério da Previdência Social também não foram respondidas. Para o relator, os repasses revelam um “fluxo financeiro incompatível” com qualquer atividade legítima da CBPA, reforçando a necessidade de responsabilização dos envolvidos. A revelação levou o presidente da Fepesca-AM, Walzenir Falcão, a informar que solicitará a revogação do título de Cidadão do Amazonas concedido anteriormente a Abraão Lincoln.
A honraria havia sido proposta pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), que agora afirma apoiar integralmente a retirada do título diante das novas evidências. Enquanto isso, Silas Câmara citado diversas vezes no esquema e com familiares diretamente beneficiados não respondeu às tentativas de contato para apresentar sua versão dos fatos.
Silêncio dos Bestene Sobre Mailza 2026 Expõe Estratégia para Assumir a Prefeitura com Eventual Renúncia de Bocalom ao Disputar o Governo
Para a família Bestene, parece ser mais vantajoso abandonar o projeto Mailza 2026 e torcer pela renúncia de Bocalom.
É no mínimo curioso — para não dizer suspeito — que o vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e o primo vereador Samir Bestene mantenham completo silêncio quando o assunto é o projeto de candidatura de Mailza Assis ao governo em 2026. Ambos são figuras influentes no mesmo grupo político, mas evitam até mesmo uma defesa protocolar da ex-senadora, como se a vitória dela não tivesse qualquer relevância para o futuro político que dizem construir.
A explicação, porém, não está em divergências ideológicas ou estratégicas, mas sim no cálculo mais frio e pragmático da política acreana. O prefeito Tião Bocalom, do PL, insiste em colocar na cabeça que será candidato ao governo. Se levar esse plano adiante, será obrigado a renunciar ao cargo — e aí nasce o real interesse dos Bestene: Alysson assumiria a prefeitura e, com a caneta na mão, transformaria a chefia do Executivo municipal em uma plataforma de poder capaz de eleger deputado estadual, federal e até reorganizar a influência da família no tabuleiro político.
Nos bastidores, cresce o questionamento sobre o silêncio de Alysson, Samir e até de José Bestene em relação à candidatura de Mailza. É um silêncio ensurdecedor, estratégico e calculado. Afinal, apoiar Mailza significaria trabalhar por um projeto que não entrega nada diretamente à família, enquanto torcer — ainda que discretamente — pela renúncia de Bocalom pode garantir a eles o controle da maior cidade do estado. É uma escolha que dispensa discursos: basta olhar para onde cada um coloca sua energia, ou melhor, onde deixa de colocar.
A verdade é simples: se você tivesse diante de si a chance real de assumir o comando de Rio Branco, com estrutura, orçamento e visibilidade imediata, ou apoiar uma candidatura majoritária incerta, qual caminho escolheria? Os Bestene parecem já ter respondido, não pela boca, mas pela conveniência. E, ao que tudo indica, a prioridade deles não é Mailza 2026 — é a cadeira número um do Palácio Rio Branco municipal.
