Michelle Melo cobra compartilhamento do PCCR da Saúde e pede celeridade ao governo: “A SESACRE quer avançar, mas parte do governo não rema junto”
Assessoria – Durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social realizada na manhã desta quarta-feira, 8,na ALEAC, a deputada estadual Dra. Michelle Melo cobrou maior agilidade na condução do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde do Acre.
Em sua fala, a parlamentar pediu que a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) disponibilize um PDF do espelho do PCCR, mesmo que ainda esteja em fase de estudo e impacto financeiro, para que sindicatos e servidores tenham acesso às informações atualizadas sobre as mudanças propostas.
> “Uma das maiores queixas é que os servidores não têm dimensão das alterações realizadas. Acredito que poderíamos, com responsabilidade, conceder esse espelho para que todos compreendam o que está sendo discutido, mesmo que o documento ainda possa sofrer ajustes”, destacou a deputada.
Michelle Melo ressaltou o empenho dos sindicatos e da própria SESACRE em avançar com o plano, mas pontuou que há resistência dentro do próprio governo, o que tem travado o andamento do processo.
> “Tenho certeza de que a SESACRE e os sindicatos querem ver esse PCCR sair do papel. O que falta é a vontade política do governo. Enquanto a Saúde e os trabalhadores estão remando para frente, parece que uma parte do governo está tentando arrastar o assunto”, criticou.
A deputada reforçou ainda que a transparência e o diálogo com os servidores são fundamentais para garantir confiança e entendimento sobre o que está sendo proposto.
> “Se conseguirmos pelo menos disponibilizar esse documento para consulta, já será um passo importante. Assim, quem está na linha de frente dessa luta vai ter mais clareza sobre o caminho que estamos seguindo. O PCCR da Saúde é uma luta de todos nós, da Assembleia, da gestão e, principalmente, dos servidores”, concluiu.
A reunião contou com a presença de representantes da SESACRE, SEAD, CEPAS, IPGE, além de sindicatos da categoria, e teve como pauta principal o andamento do PCCR dos servidores da saúde do Acre.
Kamai denuncia retrocesso e defende Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias: “Bocalom tenta destruir o PCCR e punir quem cuida do povo”
A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco da luta dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs), que ocuparam novamente o plenário em protesto contra a tentativa da Prefeitura de desmantelar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria. A denúncia foi feita por representantes da Assermurb e reforçada pelo vereador André Kamai (PT), que vem assumindo a linha de frente em defesa dos trabalhadores.
Durante a reunião com os servidores, o parlamentar classificou a manobra do prefeito Tião Bocalom (PP) como uma “estratégia de desconstrução disfarçada”, que utiliza o piso nacional como justificativa para não aplicar as progressões do PCCR. “A Prefeitura está reduzindo a remuneração através do argumento do piso. O piso é um direito mínimo, não um teto. O trabalhador não pode ser condenado a ganhar para sempre dois salários”, afirmou Kamai.
O presidente da Assermurb, José Augusto, reforçou que o piso é verba garantida por emenda constitucional e não substitui os direitos já conquistados. “Nós temos o piso e temos o PCCR, que é uma lei municipal construída com os trabalhadores. O que o prefeito quer é acabar com a nossa progressão, com o nosso direito à valorização profissional”, declarou.
Kamai defendeu que o Legislativo precisa reagir com firmeza. “Não dá mais para aceitar o jogo de enganação da gestão. Se for preciso, vamos travar a pauta e exigir respeito à categoria. Essa luta é justa e simboliza a resistência de quem não se dobra à opressão”, concluiu o vereador.
O clima na Câmara é de tensão e resistência, mas também de esperança. A mobilização dos servidores e o posicionamento firme de parlamentares como Kamai reacendem a chama da luta popular por dignidade e valorização do trabalho público.
