RIO BRANCO
Política

Michelle Melo cobra compartilhamento do PCCR da Saúde e pede celeridade ao governo: "A SESACRE quer avançar, mas parte do governo não rema junto"

8 de outubro de 2025

Política

Assessoria – Durante reunião da Comissão de Saúde Pública e Assistência Social realizada na manhã desta quarta-feira, 8,na ALEAC, a deputada estadual Dra. Michelle Melo cobrou maior agilidade na condução do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde do Acre.

Em sua fala, a parlamentar pediu que a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) disponibilize um PDF do espelho do PCCR, mesmo que ainda esteja em fase de estudo e impacto financeiro, para que sindicatos e servidores tenham acesso às informações atualizadas sobre as mudanças propostas.

> “Uma das maiores queixas é que os servidores não têm dimensão das alterações realizadas. Acredito que poderíamos, com responsabilidade, conceder esse espelho para que todos compreendam o que está sendo discutido, mesmo que o documento ainda possa sofrer ajustes”, destacou a deputada.

Michelle Melo ressaltou o empenho dos sindicatos e da própria SESACRE em avançar com o plano, mas pontuou que há resistência dentro do próprio governo, o que tem travado o andamento do processo.

> “Tenho certeza de que a SESACRE e os sindicatos querem ver esse PCCR sair do papel. O que falta é a vontade política do governo. Enquanto a Saúde e os trabalhadores estão remando para frente, parece que uma parte do governo está tentando arrastar o assunto”, criticou.

A deputada reforçou ainda que a transparência e o diálogo com os servidores são fundamentais para garantir confiança e entendimento sobre o que está sendo proposto.

> “Se conseguirmos pelo menos disponibilizar esse documento para consulta, já será um passo importante. Assim, quem está na linha de frente dessa luta vai ter mais clareza sobre o caminho que estamos seguindo. O PCCR da Saúde é uma luta de todos nós, da Assembleia, da gestão e, principalmente, dos servidores”, concluiu.

A reunião contou com a presença de representantes da SESACRE, SEAD, CEPAS, IPGE, além de sindicatos da categoria, e teve como pauta principal o andamento do PCCR dos servidores da saúde do Acre.

