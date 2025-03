Michelle Melo apresenta projeto de lei que visa garantir a realização de ritos religiosos voluntários em instituições de ensino públicas e privadas

Depois de um longo período de governo Bolsonaro, sem programa de moradias para atender as necessidades da população mais carente, foi necessário Lula da Silva retornar ao poder para retomar os programas sociais e voltar com as construções de unidades habitacionais, no Acre e em outros estados.

Previsto para o mês de julho, a entrega das primeiras 800 unidades habitacionais que estão sendo construídas na capital acreana, o governo estadual corre contra o tempo para cumprir o prazo estipulado.

O local escolhido para as primeiras casas foi a cidade do povo, que já conta com outras milhares de habitações, que foram construídas justamente no segundo mandato de Lula e depois com a presidenta Dilma Rousseff.

Lula sofreu uma grande derrota entre os eleitores do Acre, mas sua relação histórica com o estado tem sido fundamental para grandes investimentos feito nas cidades locais, que tiveram inclusive aumento nas receitas da União.