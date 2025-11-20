Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC

Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC.

A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação como a nova presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) na quarta-feira, 19, em uma votação em que a escolha da chapa foi unânime entre todos os filiados presentes. A nova gestão tomará posse na primeira quinzena de janeiro de 2026.

A nova líder sindical explicou que a principal pauta será continuar defendendo as pautas já aprovadas em assembleia, como a revisão da Lei Orgânica dos Auditores Fiscais (Loat), a convocação e posse dos aprovados no último concurso.

“Agradeço aos colegas pelo apoio e pelo acolhimento. Nunca pretendi ser presidente nem chefe, fiquei lisonjeada pelo convite e pelas palavras de incentivo. Nossa proposta inicial é continuar com as pautas já aprovadas pela categoria e que são reivindicações antigas”, explicou Micheline.

O atual presidente do Sindifisco-AC, Nicolas Aurélio Pinto Barbosa Lima, aproveitou a oportunidade para parabenizar Micheline e para apresentar um resumo da sua gestão, exaltando a luta em prol do filiado.

“Realizamos muitas reuniões com a Secretaria e tivemos conquistas pela construção, apresentando os argumentos e buscando o convencimento. Foi uma honra estar à frente do Sindicato e graças à união tivemos avanços”, detalhou Nicolas.

Atualmente, Micheline ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato e foi eleita em 2024 como suplente do Conselho Superior da Administração Tributária.