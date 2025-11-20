Política
Micheline Neves Pereira é eleita por aclamação e assume compromisso de fortalecer pautas históricas no Sindifisco-AC
Auditora fiscal Micheline Neves Pereira é eleita presidente do Sindifisco-AC.
A auditora fiscal Micheline Neves Pereira foi eleita por aclamação como a nova presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC) na quarta-feira, 19, em uma votação em que a escolha da chapa foi unânime entre todos os filiados presentes. A nova gestão tomará posse na primeira quinzena de janeiro de 2026.
A nova líder sindical explicou que a principal pauta será continuar defendendo as pautas já aprovadas em assembleia, como a revisão da Lei Orgânica dos Auditores Fiscais (Loat), a convocação e posse dos aprovados no último concurso.
“Agradeço aos colegas pelo apoio e pelo acolhimento. Nunca pretendi ser presidente nem chefe, fiquei lisonjeada pelo convite e pelas palavras de incentivo. Nossa proposta inicial é continuar com as pautas já aprovadas pela categoria e que são reivindicações antigas”, explicou Micheline.
O atual presidente do Sindifisco-AC, Nicolas Aurélio Pinto Barbosa Lima, aproveitou a oportunidade para parabenizar Micheline e para apresentar um resumo da sua gestão, exaltando a luta em prol do filiado.
“Realizamos muitas reuniões com a Secretaria e tivemos conquistas pela construção, apresentando os argumentos e buscando o convencimento. Foi uma honra estar à frente do Sindicato e graças à união tivemos avanços”, detalhou Nicolas.
Atualmente, Micheline ocupa o cargo de vice-presidente do Sindicato e foi eleita em 2024 como suplente do Conselho Superior da Administração Tributária.
Graças à emenda do senador Alan Rick, bebê acreano deixa a UTI e apresenta melhora após luta contra cardiopatia grave
Bebê com cardiopatia deixa a UTI; emenda de Alan Rick foi decisiva para recuperação.
O pequeno Calebe de Souza Moraes, de apenas quatro meses, finalmente deixou a UTI e agora se recupera na enfermaria, trazendo alívio e esperança à família. A melhora do bebê só foi possível graças ao convênio firmado com o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), custeado por emenda parlamentar do senador Alan Rick, uma ação que, mais uma vez, vem salvando vidas de acreanos que precisam de procedimentos de alta complexidade fora do estado.
Diagnosticado com tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita considerada grave, Calebe enfrentou dias de extrema fragilidade. Ele também sofreu com bronquiolite, infecção nos rins e pneumonia, o que agravou ainda mais seu quadro clínico. Depois de passar nove dias entubado e permanecer vários dias na semi-intensiva do Hospital da Criança, em Rio Branco, a família viveu momentos de desespero enquanto aguardava pela transferência para um centro especializado.
O caso ganhou grande mobilização nas redes sociais, onde a mãe, Leivinha, fez um apelo emocionado pedindo agilidade no encaminhamento do filho para tratamento adequado. Diante da repercussão, a importância da emenda destinada por Alan Rick voltou ao centro do debate: é por meio dela que o Acre mantém vagas garantidas para cirurgias cardíacas pediátricas no Hospital de Base de São José do Rio Preto, um dos mais reconhecidos do país.
Com o acesso ao atendimento especializado assegurado pelo convênio, Calebe recebeu o suporte necessário e apresentou evolução significativa. A equipe médica celebrou a saída do bebê da UTI, destacando que a recuperação tem sido positiva e que o quadro agora inspira cuidados, mas também otimismo.
O senador Alan Rick, que há anos direciona recursos para ampliar e qualificar o atendimento de saúde no Acre, reforçou que o compromisso com a vida das crianças é prioridade. Ele comemorou a conquista: “A saída do Calebe da UTI é uma vitória de todos. Isso mostra como nossas emendas salvam vidas e fazem diferença real na vida das famílias acreanas.”
Agora na enfermaria, o pequeno Calebe segue acompanhado pelos médicos e pela família, que agradece o avanço e mantém a esperança renovada. O caso reforça a relevância das ações parlamentares que aproximam o Acre de centros de referência nacional e garantem atendimento digno e especializado aos pacientes mais vulneráveis.
