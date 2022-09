Mesmo sob a mira do MP, presidente da Câmara de Tarauacá, Francisco Feitosa concede mais três diárias para a vereadora Maria Gleiciane

Na manhã desta segunda feira, uma equipe formada por Policiais civis e Policiais Federais, desencadearam uma operação na secretaria municipal de educação – SEME do município de Feijó, para apurar desvios de recursos da educação do município devido os muitos indícios de corrupção na atual gestão do prefeito Kiefer Cavalcante.

O interessante é que o prefeito Kiefer é do mesmo partido do governador Gladson Cameli que também está sendo investigado por supostamente ter desviado recursos da educação e da saúde, ambos do Partido Progressistas, inclusive, tanto o prefeito como seu irmão, o deputado Marcos Cavalcante estão apoiando a reeleição de Gladson ao governo.

Durante a realização da operação, os agentes cumpriram ordem judicial em cinco endereços, entre eles o almoxarifado e o prédio da Secretaria.

A Polícia ainda não deu detalhes da operação, mas segundo fontes que estão no entorno, os indícios de desvios na administração de Kiefer Cavalcante são muitos e a polícia deve ter muito trabalho nos próximos dias.