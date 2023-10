Mesmo Bocalom tendo melhor desempenho na pesquisa, PP convoca militância para oficializar Alysson Bestene a prefeito em 2024

Coincidentemente no mesmo dia em que o Progressista convocou evento para lançar o secretário Alysson Bestene como pré-candidato da sigla na disputa pela prefeitura de Rio Branco em 2024.

Momentos anteriores, a TV Gazeta divulgou uma pesquisa de intenção de votos e mostrou um cenário desfavorável ao secretário da SEGOV Alysson Bestene, que aparece com 2% de intenção do eleitorado, enquanto Bocalom que é do mesmo partido, aparece com 27% e se aproxima do líder nas pesquisas Marcos Alexandre (MDB), que tem 31% na preferência dos entrevistados.

Sem muita simpatia dos dirigentes do PP, o tucano Minoru Kimpara (PSDB) aparece com 13% e tenta se articular por fora, aguardando ser quem sabe convocado para ser o nome do palácio Rio Branco.

O deputado federal Coronel Ulisses (UB) apareceu com 7%, Emerson Jarude (Novo) com 4% e a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) com 1%.

Bocalom segue apostando no desgaste do embrulho no PP e vai empurrar a confusão até onde for possível e pelo visto tem obtido sucesso.