Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos

Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr

O ato de filiação do senador Alan Rick ao Republicanos, marcado para este sábado (às 17h, no Sesc Bosque), tornou-se o evento político mais aguardado do Acre neste fim de semana. A mobilização em torno do senador evidencia sua força crescente no cenário estadual e consolida seu nome como protagonista absoluto na disputa pelo governo em 2026.

Nos bastidores, o que mais chama atenção é a quantidade de servidores nomeados nas gestões Gladson Cameli e Tião Bocalom que, mesmo impossibilitados de aparecer publicamente por receio de demissão, demonstram apoio a Alan Rick. Muitos deles, insatisfeitos com o rumo da administração estadual e municipal, admitem que o senador representa hoje a alternativa mais sólida para quem deseja mudanças reais no Acre.

O crescimento político de Alan Rick é incontestável. Ele aparece na dianteira de todas as pesquisas de intenção de voto, abrindo vantagem significativa sobre seus possíveis adversários. Seu desempenho nas sondagens reflete o reconhecimento popular por sua atuação firme no Senado e pela defesa constante dos interesses do Acre em Brasília.

Com prestígio nacional e apoio crescente da população, Alan Rick chega ao Republicanos como um dos nomes mais fortes da política acreana. O evento deste sábado deve marcar não apenas sua filiação, mas um passo decisivo rumo ao Palácio Rio Branco em 2026 — possibilidade que muitos avaliam como real até mesmo em um eventual primeiro turno.