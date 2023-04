Mazinho usa veículo da prefeitura para buscar a mãe em Ji-Paraná e MP ingressa com liminar pedindo indisponibilidade de bens do prefeito

O Ministério Público do Acre (MPAC) ingressou na Justiça pedindo tutela de urgência e decretação de indisponibilidade de bens do atual prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (União Brasil), no valor de R$ 26 mil reais.

A ação ocorreu em razão no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 16h, informações de que o veículo oficial da Prefeitura de Sena Madureira/AC, Placa QLW 8549, Modelo Amarok, estaria sendo utilizado para fins particulares. Com fiscalização da Promotora de Justiça Bianca B. de Morais e com o apoio da Polícia Militar Estadual, que deslocaram-se para a BR 364, km 12, sentido Rio Branco, objetivando a interceptação do referido veículo.

O ato de improbidade foi devidamente comprovado através do Termo de Declaração de dos envolvidos e oitiva gravada em audiovisual, no qual o motorista Francisco Antônio Figueiredo Maia confirmou que se deslocou ao município de Ji-paraná-RO, em carro oficial da prefeitura municipal, por determinação do Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, única e exclusivamente para transportar sua genitora, Maria Osair Nunes de Andrade.

No pedido, o MPAC alega que Mazinho atentou contra o princípio da impessoalidade ao determinar que se utilizasse de bem público para fins particulares.

Segundo o órgão fiscalizador, Mazinho ofendeu o princípio da eficiência visto que, sabidamente, o direcionamento de bem público para a prática de atividade privada destoa da finalidade a qual são destinados.

“Certamente, outros serviços públicos deixaram de ser prestados em razão da utilização do bem público em finalidade diversa para o qual foi destinado, culminando, assim, com inegável prejuízo ao serviço público, eis que as ações e serviços acabam perdendo solução de continuidade”, diz o MPAC na peça enviada à Justiça.

Por fim, o MPAC pede que a Justiça congele R$ 26 mil reais das contas de Mazinho para devolução aos cofres públicos pelo desvio da finalidade causada pelo gestor ao utilizar de bem público para benefício pessoal. Veja mais no portal Yaconews