Marquinhos, que faz parte da base de Fernanda Hassem, diz que vem implorando para secretário de obras consertar uma vala em frente a sua casa

Presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio e a prefeita Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A gestão da prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, está tão ruim, que nem a sua base na Câmara de Vereadores está conseguindo suportar. Os vereadores que tem o dever de defender a excelentíssima estão ficando revoltados com as más condições das ruas que deveria dar acesso dignos às suas casas, mas a situação está tão ruim que agora começou as críticas.

Recentemente foi divulgado uma pesquisa que mostra a gestão de Fernanda Hassem, como a melhor do Acre, mas esta pesquisa é tão verdadeira como a uma de três reais. Diante da realidade que vive a população de Brasileia, fica claro que esta pesquisa é só mais uma tentativa de confundir a opinião pública, pois não traz a verdade por traz das Câmeras.

Mas em se tratando dos vereadores da base, nesta terça-feira (02) durante a sessão, boa parte dos vereadores presentes, incluindo o presidente Marquinhos Tibúrcio, cobraram melhoria nas vias do município, ruas estas que não fora atingidas pela cheia, mas que estão igual ou pior com relação ao com prometimento.

Vale destacar que não têm uma rua em boas condições no município de Brasileia, todas estão comprometidas com buracos e bueiros, inclusive tem rua que está quase interditada pois está bem comprometida. Cansados de tanto bajular, os nobres vereadores agora estão sendo cobrados pela própria população.

“Eu venho cobrando, pedindo implorando para o secretário de obras e eu acho que estão brincando com a minha cara, porque tem uma vala quase na frente da minha casa e ai as pessoas passam, batem o carro e apontam pra quem?! Pro vereador que mora na rua. Então para mim é uma vergonha morar numa rua daquela aonde foi abandonada, isso eu já busquei, já pediu pessoalmente, já enviei ofício mas estão ignorando o poder que esta casa têm”, enfatizou Marquinhos.

Veja o vídeo: