Marinete diz que a “casa de chocolate” está desmoronando e a “princesa” que acolhia os garotinhos para engordar está tendo sua cara de bruxa revelada

Secretário Lima você deixe de tá cagando goma na redes sociais – Foto: Matheus Gomes / Ass. CMB

Durante a sessão que aconteceu nesta terça-feira (13), o vereador Rogério Pontes usou a tribuna para expor a sua indignação devido a suposta prática de perseguição que está acontecendo na administração da atual prefeita do município de Brasileia, Fernanda Hassem, com alguns servidores que não apoiam o projeto familiar da gestora.

De acordo com o parlamentar, o ramal do km 67 conhecido como Ramal do Porto Carlos está sofrendo perseguição por parte da gestão e o motivo seria pelo fato de a maioria dos moradores serem familiares do parlamentar, o mesmo chega a alertar a comunidade rural para que fiquem atento ao trabalho que ele considerou imundo que está sendo feito nos ramais dos km 65 e 67.

Pontes chega acusa o secretário de obras do município, Francisco Lima, de se aproveitar do cargo para fazer política em horário de expediente, ao pedir que o secretário Lima deixe de tá fazendo propaganda política nas redes sociais e nas reunião com as comunidades. Rogério Conta que primeiro, Lima pede o voto das pessoas para depois falar de projeto de recuperação de ramal. “Então é uma vergonha”, enfatiza.

Mas o que deixou o vereador Rogério mais revoltado foi o fato de outro secretário ter usado seu nome para justificar a demissão de uma servidora amiga do parlamentar por questões políticas. Rogério afirma que no município de Brasileia está virando uma ditadura e ele é capaz de provar.

O nobre edil afirma que ontem (segunda-feira, 12) foi demitida uma servidora que há três anos contribuiu com a gestão, a mesma foi demitida pelo secretário municipal de saúde, Francelio, que segundo Rogério, Francelio foi instruído por seus superiores a mentir para a servidora ao dizer que ela estava sendo demitida pelo fato do vereador Rogério Pontes ter pedido o cargo já que a mesma era indicação do parlamentar, mas o fato é que Rogério não sabia de nada e foi pego de surpresa ao tomar conhecimento dessa situação.

“Estou falando direto para você secretário meia tigela, você não foi homem para falar a verdade para a funcionária, você não foi homem! Se o senhor foi mal instruído para falar besteira para a funcionária, o senhor tem que aprender a demitir alguém”, destacou.

Rogério considerou uma imoralidade e crueldade o fato de tirar uma pessoa competente por questões políticas. “Ainda disse assim, você está apoiando a tal de Maria Antônia… A Maria Antônia é alvo no caminho deles porque a Maria Antônia pode botar tudo no bolso, esses bando de desesperado. Dizem que eu sou grosso e eu sou grosso mesmo, mas com quem não presta eu cansei de dizer que a melhor prefeita do Acre era Fernanda Hassem. Hoje estou dizendo que a maior perseguidora do estado do Acre se chama Fernanda Hassem. hoje dizem que eu sou ingrato, ingrato é essa turma de irresponsáveis, ditadores que tem aqui em Brasileia” desabafou Rogério.