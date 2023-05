Marcus Alexandre visita o comércio do calçadão e ouve diversas reclamações da gestão Tião Bocalom: “um dos piores prefeitos que já passou”

Prefeito Zequinha Lima de Cruzeiro do Sul/AC- Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

O prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, não têm hesitado em adquirido produtos da empresa A. O. SANTOS-ME, que nas notas com valores elevados em sua maioria trata-se de produtos de limpeza e gêneros alimentícios, empresa esta que em um ano e meio já recebeu dos cofres públicos o valor exato de R$ 2.165.289,89 (dois milhões, cento e sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

No primeiro ano de mandato de Zequinha Lima, o mesmo gastou com a empresa A. O. SANTOS-ME, o valor de R$ 895.855,20 (oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), incluindo kits de higiene pessoal para atender famílias desabrigadas pela enchente, mesmo com tamanha demanda os valores permaneceram abaixo de um milhão de reais durante todo o ano.

Já em 2022, esta mesma empresa, sem atender as vítimas da alagação já faturou nos seis primeiros meses do ano o valor exato de R$ 1.269.434,69 (um milhão duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor muito acima em um curto período de tempo do que o aquele gasto em um ano inteiro.

O que chama a atenção é que apesar de a empresa A. O. SANTOS-ME ter muitos produtos que a prefeitura adquiriu, a maioria trata-se de produtos de limpeza, pois as notas com valores mais altos trata-se de produtos de limpeza adquiridos para um único mês.

A redação do portal 3 de Julho Notícias tentou contato com o secretário de comunicação Chico Melo mas até publicação da matéria não obtemos resposta, mais o espação fica em aberto caso queira se pronuncia sobre a matéria.

A nota abaixo são do ano de 2022

As notas abaixo são do ano de 2021

